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13:52 (мск), источник: Sport24

Лучшие игроки НХЛ едут на чемпионат мира. Не только у России — самый мощный состав за годы

Звезды вылетели из Кубка Стэнли, чтобы выиграть ЧМ.

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По окончании первого раунда плей-офф НХЛ в интернете позабавила шутка от одного американского болельщика. Звучала она примерно так: «Все фавориты Кубка Стэнли вылетели, чтобы усилить сборную России на чемпионате мира». И действительно, у Ильи Воробьева в этом году собирается мощнейшая команда, которой не было многие годы. Вот уже место ниже первого в Словакии собираются расцениваться как поражение. Однако соперники тоже не дремлют и зовут энхаэловцев. Стоит отметить, что иностранные звезды куда менее охотно едят в сборную, любая незначительная травма — это отличный повод остаться дома. На родине за такое хоккеистов никто не осуждает. Тем не менее даже с большим количеством «отказников» топовые сборные выступят сильными составами на мировом первенстве.

Швеция

*(в составе только игроки из Северной Америки, которые точно поедут на ЧМ).

Вратари: Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»).

Защитники: Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Роберт Хег («Филадельфия»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»).

Нападающие: Элиас Петерссон, Луи Эрикссон (оба — «Ванкувер»), н. Маркус Крюгер («Чикаго»), Марио Кемпе («Аризона»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Йеспер Братт, Оскар Линдблом, (оба — «Филадельфия»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Патрик Хернквист («Питтсбург»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Вильям Нюландер («Торонто»).

Действующие чемпионы мира должны были в этом году столкнуться с проблемой — у многих шведов в НХЛ после этого сезона заканчиваются контракты, а значит ехать в сборную — это риск. Но и без них у Гренборга, для которого этот турнир последний у руля сборной, огромный выбор. 17 энхаэловцев по меркам скандинавов — это нормальная цифра, в прошлые годы приезжало даже больше. Но ответа еще не дал Бэкстрем, правда, форвард «Вашингтона» все-таки склоняется к отказу. Сборная могла получиться еще более крутой, если бы не отказался Расмус Далин, Виктор Хедман (сотрясение), Антон Строльман, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. Однако и без них «Тре Крунур» вновь фавориты. Одни из.

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Канада

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»).

Защитники:

Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Джон Таварес («Торонто»), Марк Стоун («Вегас»).

Если заглянуть на официальный сайт канадской федерации по хоккею и в официальные соцсети, то вы и не узнаете, что через две недели стартует взрослый чемпионат мира. Там только новость о том, что в Словакии руководить командой будет Ален Винью. С кем он будет работать — большая тайна. Точно известно, что не с Коннорм Макдэвидом (травма), Сидни Кросби (устал), Кэри Прайсом и Марком Шайфли. Все они отказались от поездки в Европу. Зато согласился Таварес и Стоун — вот это большая удача. Редко игроки такого калибра после плей-офф приезжают на ЧМ. Но оценивать возможности Канады еще рано — увидеть бы с списке хоть одного защитника.

США

Вратари: Татчер Демко («Ванкувер»), Кори Шайдер («Нью-Джерси»), Кейден Примо (Северо-Восточный университет в Бостоне, NCAA).

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Калгари»).

Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»), Дерек Райан, Джонни Годро (оба — «Калгари»).

Десять дней назад американцы опубликовали состав в 17 игроков, за это время он дополнился вылетевшими из плей-офф хоккеистами. Еще не дал ответ Остон Мэттьюс, но его возможный отказ не должен расстроить фанатов сборной США. Впервые за последние несколько лет их сборная по составу ничуть не уступает главным фаворитам. Лишь один игрок из NCAA (и то третий вратарь), а в атаке сплошные звезды. Айкел, Кейн, Годро доставят много проблем соперникам. 59 лет американцы не выигрывали мировое первенство. Быть может, время пришло?

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Финляндия

Вратари:

Защитники: Хенри Йокихарью («Чикаго»).

Нападающие: Юхо Ламмикко («Флорида»).

Сборная Финляндии не объявляла о заявке на чемпионат мира. Очевидно, что туда попаду игроки НХЛ, которые согласились приехать. Пока их только двое. После отказа Баркова и Лайне главный тренер команды Юкка Ялонен был крайне недоволен: «Это действительно очень похоже на тенденцию. Нужно спрашивать у агентов». «Эдмонтон» давным давно завершил сезон, однако Микко Коскинен так и не дал четкого ответа, ждать ли его в Словакии. Большинство сильнейших финских хоккеистов продолжает борьбу за Кубок (Рантанен, Ахо, Терявяйнен, Хейсканен). Сейчас сборная Финляндии готовится к мировому первенству игроками из местной лиги и КХЛ (пять хоккеистов). Любопытно, что в составе даже есть 18-летний Каапо Какко, который является одним из фаворитов предстоящего драфта. Но с таким составом вряд ли скандинавы доберутся до медалей.

Чехия

Вратари:

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия»).

Нападающие: Якуб Ворачек («Филадельфия»), Филип Хытил («Рейнджерс»), Ондржей Палат («Тампа»), Михаэль Фролик («Калгари»).

Наверняка в серии «Бостон» — «Коламбус» Милош Ржига болеет за «Блю Джекетс», потому что в случае вылета «мишек» он может получить Крейчи и Пастрняка. Год назад они буквально с самолета устроили много проблем сборной России. Пока же чехи могут рассчитывать только на пятерых энхаловцев. Якуб Врана вряд ли доедет до Словакии — форвард «Вашингтона» в плей-офф играл с травмой, да и летом ему предстоит подписывать новый контракт. Зато болельщикам КХЛ будет за кем последить в чешской сборной: первым вратарем на ЧМ будет Якуб Коварж, а Секач и Полашек в товарищеских матчах выходят в первом звене.

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Швейцария

Вратари:

Защитники: Янник Вебер, Роман Йоси (оба — «Нэшвилл»).

Нападающие: Нико Хишир («Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Миннесота»).

В начале этой неделе швейцарцы опубликовали предварительный состав на ЧМ. С ним вряд ли бы Патрик Фишер рассчитывал на что-то большее, чем четвертьфинал. Главный тренер, к примеру, отказался вызывать 22-летнего Дениса Мальгина, выступающего во «Флориде», якобы потому что форвард не всегда в прошлом отвечал на звонки из федерации. Но вряд ли это огромная потеря для команды, тем более «Нэшвилл» вылетел от «Далласа», и сразу защита Швейцарии преобразилась. Вебер и Йоси — это суперусиление для команды, которая год назад играла в финале мирового первенства. Если освободятся еще Майер, Андригетто и Нидеррайтер, то на повторение успеха сборная вполне может претендовать.

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