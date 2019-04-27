Лучшие игроки НХЛ едут на чемпионат мира. Не только у России — самый мощный состав за годы

По окончании первого раунда плей-офф НХЛ в интернете позабавила шутка от одного американского болельщика. Звучала она примерно так: «Все фавориты Кубка Стэнли вылетели, чтобы усилить сборную России на чемпионате мира». И действительно, у Ильи Воробьева в этом году собирается мощнейшая команда, которой не было многие годы. Вот уже место ниже первого в Словакии собираются расцениваться как поражение. Однако соперники тоже не дремлют и зовут энхаэловцев. Стоит отметить, что иностранные звезды куда менее охотно едят в сборную, любая незначительная травма — это отличный повод остаться дома. На родине за такое хоккеистов никто не осуждает. Тем не менее даже с большим количеством «отказников» топовые сборные выступят сильными составами на мировом первенстве.

Швеция

*(в составе только игроки из Северной Америки, которые точно поедут на ЧМ).

Вратари: Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»).

Защитники: Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Роберт Хег («Филадельфия»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»).

Нападающие: Элиас Петерссон, Луи Эрикссон (оба — «Ванкувер»), н. Маркус Крюгер («Чикаго»), Марио Кемпе («Аризона»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Йеспер Братт, Оскар Линдблом, (оба — «Филадельфия»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Патрик Хернквист («Питтсбург»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Вильям Нюландер («Торонто»).

Действующие чемпионы мира должны были в этом году столкнуться с проблемой — у многих шведов в НХЛ после этого сезона заканчиваются контракты, а значит ехать в сборную — это риск. Но и без них у Гренборга, для которого этот турнир последний у руля сборной, огромный выбор. 17 энхаэловцев по меркам скандинавов — это нормальная цифра, в прошлые годы приезжало даже больше. Но ответа еще не дал Бэкстрем, правда, форвард «Вашингтона» все-таки склоняется к отказу. Сборная могла получиться еще более крутой, если бы не отказался Расмус Далин, Виктор Хедман (сотрясение), Антон Строльман, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. Однако и без них «Тре Крунур» вновь фавориты. Одни из.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BUcqK4uDmrp/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUcqK4uDmrp/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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En dröm som blir verklighet och alla uppoffringar man gjort känns i en sådan här stund självklara. Tack till mina grymma lagkamrater, ledarstaben o resten av alla som hjälpte till runt laget. Vilket härligt gäng! Det va en speciel avslutning på turneringen av flera skäl och jag glömmer det ALDRIG! Sist men inte minst, tack till alla härliga fans! Eran glädje och support för Tre Kronors framgångar gör det ännu mer speciellt att dra på den gul blå tröjan! #VMGULD ????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hank30nyr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Henrik Lundqvist</a> (@hank30nyr) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-23T20:11:21+00:00">23 Май 2017 в 1:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Канада

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»).

Защитники:

Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Джон Таварес («Торонто»), Марк Стоун («Вегас»).

Если заглянуть на официальный сайт канадской федерации по хоккею и в официальные соцсети, то вы и не узнаете, что через две недели стартует взрослый чемпионат мира. Там только новость о том, что в Словакии руководить командой будет Ален Винью. С кем он будет работать — большая тайна. Точно известно, что не с Коннорм Макдэвидом (травма), Сидни Кросби (устал), Кэри Прайсом и Марком Шайфли. Все они отказались от поездки в Европу. Зато согласился Таварес и Стоун — вот это большая удача. Редко игроки такого калибра после плей-офф приезжают на ЧМ. Но оценивать возможности Канады еще рано — увидеть бы с списке хоть одного защитника.

США

Вратари: Татчер Демко («Ванкувер»), Кори Шайдер («Нью-Джерси»), Кейден Примо (Северо-Восточный университет в Бостоне, NCAA).

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Калгари»).

Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»), Дерек Райан, Джонни Годро (оба — «Калгари»).

Десять дней назад американцы опубликовали состав в 17 игроков, за это время он дополнился вылетевшими из плей-офф хоккеистами. Еще не дал ответ Остон Мэттьюс, но его возможный отказ не должен расстроить фанатов сборной США. Впервые за последние несколько лет их сборная по составу ничуть не уступает главным фаворитам. Лишь один игрок из NCAA (и то третий вратарь), а в атаке сплошные звезды. Айкел, Кейн, Годро доставят много проблем соперникам. 59 лет американцы не выигрывали мировое первенство. Быть может, время пришло?

Финляндия

Вратари:

Защитники: Хенри Йокихарью («Чикаго»).

Нападающие: Юхо Ламмикко («Флорида»).

Сборная Финляндии не объявляла о заявке на чемпионат мира. Очевидно, что туда попаду игроки НХЛ, которые согласились приехать. Пока их только двое. После отказа Баркова и Лайне главный тренер команды Юкка Ялонен был крайне недоволен: «Это действительно очень похоже на тенденцию. Нужно спрашивать у агентов». «Эдмонтон» давным давно завершил сезон, однако Микко Коскинен так и не дал четкого ответа, ждать ли его в Словакии. Большинство сильнейших финских хоккеистов продолжает борьбу за Кубок (Рантанен, Ахо, Терявяйнен, Хейсканен). Сейчас сборная Финляндии готовится к мировому первенству игроками из местной лиги и КХЛ (пять хоккеистов). Любопытно, что в составе даже есть 18-летний Каапо Какко, который является одним из фаворитов предстоящего драфта. Но с таким составом вряд ли скандинавы доберутся до медалей.

Чехия

Вратари:

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия»).

Нападающие: Якуб Ворачек («Филадельфия»), Филип Хытил («Рейнджерс»), Ондржей Палат («Тампа»), Михаэль Фролик («Калгари»).

Наверняка в серии «Бостон» — «Коламбус» Милош Ржига болеет за «Блю Джекетс», потому что в случае вылета «мишек» он может получить Крейчи и Пастрняка. Год назад они буквально с самолета устроили много проблем сборной России. Пока же чехи могут рассчитывать только на пятерых энхаловцев. Якуб Врана вряд ли доедет до Словакии — форвард «Вашингтона» в плей-офф играл с травмой, да и летом ему предстоит подписывать новый контракт. Зато болельщикам КХЛ будет за кем последить в чешской сборной: первым вратарем на ЧМ будет Якуб Коварж, а Секач и Полашек в товарищеских матчах выходят в первом звене.

Швейцария

Вратари:

Защитники: Янник Вебер, Роман Йоси (оба — «Нэшвилл»).

Нападающие: Нико Хишир («Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Миннесота»).