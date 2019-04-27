Лучшие игроки НХЛ едут на чемпионат мира. Не только у России — самый мощный состав за годы
Звезды вылетели из Кубка Стэнли, чтобы выиграть ЧМ.
Звезды вылетели из Кубка Стэнли, чтобы выиграть ЧМ.
По окончании первого раунда
*(в составе только игроки из Северной Америки, которые точно поедут на ЧМ).
Вратари: Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»).
Защитники: Оливер
Нападающие: Элиас Петерссон, Луи Эрикссон (оба — «Ванкувер»), н. Маркус Крюгер («Чикаго»), Марио Кемпе («Аризона»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Йеспер Братт, Оскар Линдблом, (оба — «Филадельфия»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Патрик Хернквист («Питтсбург»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Вильям Нюландер («Торонто»).
Действующие чемпионы мира должны были в этом году столкнуться с проблемой — у многих шведов в НХЛ после этого сезона заканчиваются контракты, а значит ехать в сборную — это риск. Но и без них у Гренборга, для которого этот турнир последний у руля сборной, огромный выбор. 17 энхаэловцев по меркам скандинавов — это нормальная цифра, в прошлые годы приезжало даже больше. Но ответа еще не дал Бэкстрем, правда, форвард «Вашингтона»
Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»).
Защитники:
Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Джон Таварес («Торонто»), Марк Стоун («Вегас»).
Если заглянуть на официальный сайт канадской федерации по хоккею и в официальные соцсети, то вы и не узнаете, что через две недели стартует взрослый чемпионат мира. Там только новость о том, что в Словакии руководить командой будет Ален Винью. С кем он будет работать — большая тайна. Точно известно, что не с Коннорм Макдэвидом (травма), Сидни Кросби (устал), Кэри Прайсом и Марком Шайфли. Все они отказались от поездки в Европу. Зато согласился Таварес и Стоун — вот это большая удача. Редко игроки такого калибра после
Вратари: Татчер Демко («Ванкувер»), Кори Шайдер («Нью-Джерси»), Кейден Примо (Северо-Восточный университет в Бостоне, NCAA).
Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Калгари»).
Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»), Дерек Райан, Джонни Годро (оба — «Калгари»).
Десять дней назад американцы опубликовали состав в 17 игроков, за это время он дополнился вылетевшими из
Вратари:
Защитники: Хенри Йокихарью («Чикаго»).
Нападающие: Юхо Ламмикко («Флорида»).
Сборная Финляндии не объявляла о заявке на чемпионат мира. Очевидно, что туда попаду игроки НХЛ, которые согласились приехать. Пока их только двое. После отказа Баркова и Лайне главный тренер команды Юкка Ялонен был крайне недоволен: «Это действительно очень похоже на тенденцию. Нужно спрашивать у агентов». «Эдмонтон» давным давно завершил сезон, однако Микко Коскинен так и не дал четкого ответа, ждать ли его в Словакии. Большинство сильнейших финских хоккеистов продолжает борьбу за Кубок (Рантанен, Ахо, Терявяйнен, Хейсканен). Сейчас сборная Финляндии готовится к мировому первенству игроками из местной лиги и КХЛ (пять хоккеистов). Любопытно, что в составе даже есть 18-летний Каапо Какко, который является одним из фаворитов предстоящего драфта. Но с таким составом вряд ли скандинавы доберутся до медалей.
Вратари:
Защитники: Радко Гудас («Филадельфия»).
Нападающие: Якуб Ворачек («Филадельфия»), Филип Хытил («Рейнджерс»), Ондржей Палат («Тампа»), Михаэль Фролик («Калгари»).
Наверняка в серии «Бостон» — «Коламбус» Милош Ржига болеет за «Блю Джекетс», потому что в случае вылета «мишек» он может получить Крейчи и Пастрняка. Год назад они буквально с самолета устроили много проблем сборной России. Пока же чехи могут рассчитывать только на пятерых энхаловцев. Якуб Врана вряд ли доедет до Словакии — форвард «Вашингтона» в
Вратари:
Защитники: Янник Вебер, Роман Йоси (оба — «Нэшвилл»).
Нападающие: Нико Хишир («Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Миннесота»).
В начале этой неделе швейцарцы опубликовали предварительный состав на ЧМ. С ним вряд ли бы Патрик Фишер рассчитывал на