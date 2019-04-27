Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Родион Амиров (39-я минута) и Семен Чистяков (48), у американцев отличился Коул Кофилд (41, 44). Кофилд, забросивший 14 шайб на турнире, повторил рекорд российского нападающего Александра Овечкина по количеству голов на одном юниорском чемпионате мира, установленный в 2002 году.

Сборная России встречалась с американцами на групповом этапе турнира, тогда российские хоккеисты уступили со счетом 3:6. В финале российская команда встретится с победителем матча между сборными Канады и Швеции, который состоится позднее в субботу. Решающий матч турнира пройдет в воскресенье.