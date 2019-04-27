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19:35 (мск), источник: ТАСС

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Турнир проходит в Швеции.

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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Родион Амиров (39-я минута) и Семен Чистяков (48), у американцев отличился Коул Кофилд (41, 44). Кофилд, забросивший 14 шайб на турнире, повторил рекорд российского нападающего Александра Овечкина по количеству голов на одном юниорском чемпионате мира, установленный в 2002 году.

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Сборная России встречалась с американцами на групповом этапе турнира, тогда российские хоккеисты уступили со счетом 3:6. В финале российская команда встретится с победителем матча между сборными Канады и Швеции, который состоится позднее в субботу. Решающий матч турнира пройдет в воскресенье.

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Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России три раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян четыре серебряные и три бронзовые медали, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед). В предыдущий раз российские хоккеисты играли в финале турнира в 2009 году, тогда команда уступила сборной США (0:5). Последняя победа российской команды датирована 2007 годом, тогда в финале сборная России также встречалась с американцами (6:5).

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