Сборная России сыграет со шведами в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Коннор Зейри (17-я и 53-я минуты) и Алекс Ньюхук (22). У шведов отличились Филип Броберг (12), Александер Хольц (34, 50) и Олбин Грю (58).

В полуфинале российские хоккеисты по буллитам победили команду США со счетом 3:2. На групповом этапе россияне встречались со шведами, тогда сборная России уступила со счетом 0:3. По итогам группового этапа россияне заняли третье место, набрав шесть очков в четырех матчах, шведы стали вторыми с девятью баллами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1bMh0FmFTdY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции имеет девять медалей юниорских чемпионатов мира — пять серебряных (1999, 2010−2012, 2016) и четыре бронзовые (2000, 2005, 2007, 2018).

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России три раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян четыре серебряные и три бронзовые медали, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед). В предыдущий раз российские хоккеисты играли в финале турнира в 2009 году, тогда команда уступила сборной США (0:5). Последняя победа российской команды датирована 2007 годом, тогда в финале сборная России также встречалась с американцами (6:5).