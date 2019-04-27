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27 апреля, источник: ТАСС

Сборная России сыграет со шведами в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 27 апреля. Сборная Швеции победила команду Канады со счетом 4:3 в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет и вышла в финал, в котором сыграет со сборной России. Турнир проходит в Швеции.

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В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Коннор Зейри (17-я и 53-я минуты) и Алекс Ньюхук (22). У шведов отличились Филип Броберг (12), Александер Хольц (34, 50) и Олбин Грю (58).

В полуфинале российские хоккеисты по буллитам победили команду США со счетом 3:2. На групповом этапе россияне встречались со шведами, тогда сборная России уступила со счетом 0:3. По итогам группового этапа россияне заняли третье место, набрав шесть очков в четырех матчах, шведы стали вторыми с девятью баллами.

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Сборная Швеции имеет девять медалей юниорских чемпионатов мира — пять серебряных (1999, 2010−2012, 2016) и четыре бронзовые (2000, 2005, 2007, 2018).

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России три раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян четыре серебряные и три бронзовые медали, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед). В предыдущий раз российские хоккеисты играли в финале турнира в 2009 году, тогда команда уступила сборной США (0:5). Последняя победа российской команды датирована 2007 годом, тогда в финале сборная России также встречалась с американцами (6:5).

Финал пройдет в воскресенье (начало — 20:30 мск).

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