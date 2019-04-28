Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ в Нур-Султане

16 игроков хоккейного клуба «Барыс» вошли в окончательную заявку национальной сборной Казахстана на Чемпионат мира, который стартует завтра на столичной «Барыс Арене». Главным тренером национальной команды является Андрей Скабелка, возглавляющий «Барыс». В окончательную заявку вошли 23 человека — 3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих.