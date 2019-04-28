Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ в Нур-Султане
Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в
Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в
16 игроков хоккейного клуба «Барыс» вошли в окончательную заявку национальной сборной Казахстана на Чемпионат мира, который стартует завтра на столичной «Барыс Арене». Главным тренером национальной команды является Андрей Скабелка, возглавляющий «Барыс». В окончательную заявку вошли 23 человека — 3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих.
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев (оба — «Барыс»), Артём Микушин («Бейбарыс»).
Защитники: Леонид Метальников («Сарыарка»), Алексей Маклюков, Даррен Диц, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Максим Семёнов, Никита Клещенко (все — «Барыс»).
Нападающие: Мартен
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ
29 апреля, 20:00. Словения — КАЗАХСТАН
1 мая, 16:30. КАЗАХСТАН — Литва
2 мая, 19:30. Южная Корея — КАЗАХСТАН
4 мая, 17:30. КАЗАХСТАН — Беларусь
5 мая, 19:30. КАЗАХСТАН — Венгрия.