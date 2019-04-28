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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ в Нур-Султане

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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16 игроков хоккейного клуба «Барыс» вошли в окончательную заявку национальной сборной Казахстана на Чемпионат мира, который стартует завтра на столичной «Барыс Арене». Главным тренером национальной команды является Андрей Скабелка, возглавляющий «Барыс». В окончательную заявку вошли 23 человека — 3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев (оба — «Барыс»), Артём Микушин («Бейбарыс»).

Защитники: Леонид Метальников («Сарыарка»), Алексей Маклюков, Даррен Диц, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Максим Семёнов, Никита Клещенко (все — «Барыс»).

Нападающие: Мартен Сен-Пьер («Куньлунь»), Антон Некряч («Бейбарыс»), Талгат Жайлауов, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев (все — «Торпедо»), Никита Михайлис, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Егор Петухов, Алихан Асетов (все — «Барыс»).

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ

29 апреля, 20:00. Словения — КАЗАХСТАН
1 мая, 16:30. КАЗАХСТАН — Литва
2 мая, 19:30. Южная Корея — КАЗАХСТАН
4 мая, 17:30. КАЗАХСТАН — Беларусь
5 мая, 19:30. КАЗАХСТАН — Венгрия.

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