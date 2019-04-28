Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019

Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019

Сборная Беларуси определилась с заявкой на чемпионат мира в первом дивизионе, который стартует 29 апреля на «Барыс Арене», информирует «Страница хоккея Беларуси».