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19:37 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Трус и Когалев не попали в окончательную заявку сборной

Сегодня все команды-участницы ЧМ в в дивизионе 1А подали официальные заявки.

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Тренерский штаб Андрей Сидоренко остановился на следующих исполнителях:

Вратари: Дмитрий Мильчаков (1986, «Плзень», Чехия), Александр Осипков (1997, «Юность»);.

Защитники: Даниил Бокун (1996, «Динамо» Мн / «Шахтер»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Илья Соловьев (2000, Беларусь U20), Никита Устиненко (1995, «Шахтер»);.

Нападающие: Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Артем Демков (1989, «Шахтер»), Артем Кислый (1989), Александр Малявко, Сергей Малявко (оба — 1990) (все — «Неман»), Станислав Лопачук (1992, «Юность»), Джефф Платт (1985, «Йокерит», КХЛ), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», OHL), Никита Феоктистов (1990, «Адмирал», КХЛ), Егор Шарангович (1998, «Бинхэмптон», АХЛ).

В резерве остались вратарь Виталий Трус и форвард Александр Когалев.

Добавим, что по правилам Трус может быть внесен в заявку в случае форс-мажора (травма одного из заявленных голкиперов), а вакантное пока место полевого игрока может быть заполнено не позднее чем за 2 часа до любого поединка чемпионата мира.

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