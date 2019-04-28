Трус и Когалев не попали в окончательную заявку сборной
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Тренерский штаб Андрей Сидоренко остановился на следующих исполнителях:
Вратари: Дмитрий Мильчаков (1986, «Плзень», Чехия), Александр Осипков (1997, «Юность»);.
Защитники: Даниил Бокун (1996, «Динамо» Мн / «Шахтер»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Илья Соловьев (2000, Беларусь U20), Никита Устиненко (1995, «Шахтер»);.
Нападающие: Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Артем Демков (1989, «Шахтер»), Артем Кислый (1989), Александр Малявко, Сергей Малявко (оба — 1990) (все — «Неман»), Станислав Лопачук (1992, «Юность»), Джефф Платт (1985, «Йокерит», КХЛ), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», OHL), Никита Феоктистов (1990, «Адмирал», КХЛ), Егор Шарангович (1998, «Бинхэмптон», АХЛ).
В резерве остались вратарь Виталий Трус и форвард Александр Когалев.
Добавим, что по правилам Трус может быть внесен в заявку в случае