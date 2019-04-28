Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Айлендерс1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
28.04
Бостон БрюинзОТ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
30.04
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
28 апреля, источник: ТАСС

Сборная России проиграла команде Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

ТАСС, 28 апреля. Сборная России потерпела поражение от команды Швеции со счетом 3:4 в овертайме в финальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Соревнования проходили в Швеции.

Наверх

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России три раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян пять серебряных и три бронзовые медали, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед). В предыдущий раз российские хоккеисты играли в финале турнира в 2009 году, тогда команда уступила сборной США (0:5). Последняя победа российской команды датирована 2007 годом, тогда в финале сборная России также встречалась с американцами (6:5).

Сборная Швеции впервые стала победителем юниорского чемпионата мира. В активе шведской команды пять серебряных и четыре бронзовые награды. В предыдущий раз шведы играли в финале турнира в 2016 году, тогда они потерпели поражение от финнов (1:6). На прошлом чемпионате мира, который проходил в Челябинске и Магнитогорске, сборная Швеции стала третьей, обыграв в матче за бронзу команду Чехии, сборная России выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала, проиграв занявшим в итоге второе место американцам (1:5), победителем турнира стала команда Финляндии.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
ЦСКА лишился шансов на победу в чемпионате России
Неймар толкнул фаната, а «ПСЖ» проиграл в финале Кубка Франции
Российский хоккеист номинирован на звание самого ценного в НХЛ
Стала известна причина потасовки между Неймаром и фанатом
«Реал» потерпел десятое поражение в чемпионате Испании
Россиянин признан лучшим голкипером юниорского ЧМ по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь