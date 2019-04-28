Сборная России проиграла команде Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России три раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян пять серебряных и три бронзовые медали, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед). В предыдущий раз российские хоккеисты играли в финале турнира в 2009 году, тогда команда уступила сборной США (0:5). Последняя победа российской команды датирована 2007 годом, тогда в финале сборная России также встречалась с американцами (6:5).

Сборная Швеции впервые стала победителем юниорского чемпионата мира. В активе шведской команды пять серебряных и четыре бронзовые награды. В предыдущий раз шведы играли в финале турнира в 2016 году, тогда они потерпели поражение от финнов (1:6). На прошлом чемпионате мира, который проходил в Челябинске и Магнитогорске, сборная Швеции стала третьей, обыграв в матче за бронзу команду Чехии, сборная России выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала, проиграв занявшим в итоге второе место американцам (1:5), победителем турнира стала команда Финляндии.