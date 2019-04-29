Россиянин Аскаров признан лучшим голкипером юниорского ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Юниорский чемпионат мира завершился в воскресенье. В финале сборная России в овертайме уступила команде Швеции со счетом 3:4. Бронзовые медали завоевали американцы, в матче за 3-е место обыгравшие канадцев (5:2).

Лучшим защитником турнира признан швед Филип Броберг, лучшим нападающим и самым ценным игроком — американец Коул Кофилд, который стал лучшим снайпером чемпионата с 14 шайбами, повторив рекорд Александра Овечкина, установленный в 2002 году.

В символическую сборную по итогам турнира вошли Аскаров, Броберг, Кэм Йорк (США), Кофилд, Джек Хьюз (США) и Родион Амиров (Россия).