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00:24 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Аскаров признан лучшим голкипером юниорского ЧМ по хоккею

ТАСС, 28 апреля. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером чемпионата мира 2019 года по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходил в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

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Источник: РИА "Новости"

Юниорский чемпионат мира завершился в воскресенье. В финале сборная России в овертайме уступила команде Швеции со счетом 3:4. Бронзовые медали завоевали американцы, в матче за 3-е место обыгравшие канадцев (5:2).

Лучшим защитником турнира признан швед Филип Броберг, лучшим нападающим и самым ценным игроком — американец Коул Кофилд, который стал лучшим снайпером чемпионата с 14 шайбами, повторив рекорд Александра Овечкина, установленный в 2002 году.

В символическую сборную по итогам турнира вошли Аскаров, Броберг, Кэм Йорк (США), Кофилд, Джек Хьюз (США) и Родион Амиров (Россия).

17-летний Аскаров является уроженцем Омска и воспитанником школы «Авангарда». В прошедшем сезоне голкипер выступал за петербургский клуб Молодежной хоккейной лиги «СКА-Варяги».

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