Хоккеисты сборной Беларуси матчем с Литвой стартуют на ЧМ в дивизионе I

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Вылет в прошлом году сборной Беларуси в дивизион I чемпионата мира стал шоком для болельщиков и специалистов. С 2005 года белорусские хоккеисты 14 лет подряд выступали в элитной компании. Теперь национальной команде необходимо начинать все с чистого листа.

Матч в Нур-Султане начнется в 13.00. Главными судьями выступят Юрий Оскирко (Россия) и Кристофер Хольм (Швеция). На линии им будут помогать швед Тобиас Нордландер и бельгиец Фредерик Моннаи.

Команда под руководством Андрея Сидоренко заранее прибыла на турнир и провела товарищеский матч с Казахстаном, победив в серии буллитов — 5:4.

Перед началом первого матча тренерский штаб Андрея Сидоренко огласил окончательный состав на мировой форум, в который вошли Джефф Платт, защитник Ник Бэйлен, а также талантливый молодой форвард Егор Шарангович:

вратари — Дмитрий Мильчаков («Плзень», Чехия), Александр Осипков («Юность»);.

— Дмитрий Мильчаков («Плзень», Чехия), Александр Осипков («Юность»);. защитники — Даниил Бокун («Динамо» Мн/"Шахтер ), Ник Бэйлен («Трактор»), Олег Евенко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (все — «Динамо» Мн), Илья Соловьев (Беларусь-U20), Никита Устиненко («Шахтер»);

— Даниил Бокун («Динамо» Мн/"Шахтер ), Ник Бэйлен («Трактор»), Олег Евенко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (все — «Динамо» Мн), Илья Соловьев (Беларусь-U20), Никита Устиненко («Шахтер»); нападающие — Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Артем Демков («Шахтер»), Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко (все — «Неман»), Станислав Лопачук («Юность»), Джефф Платт («Йокерит»), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», OHL), Никита Феоктистов («Адмирал»), Егор Шарангович («Бинхэмптон», АХЛ).

Капитаном команды стал минский динамовец Александр Китаров. Олег Евенко и Джефф Платт будут ассистентами капитана на чемпионате мира в Нур-Султане.

В запасе сборной остались вратарь Виталий Трус из «Немана» и форвард Александр Когалев («Динамо» Мн/"Юность).

Расписание матчей сборной Беларуси по хоккею:

29 апреля. Литва — Беларусь, 13.00.

30 апреля. Беларусь — Венгрия, 16.30.

2 мая. Беларусь — Словения, 13.00.

4 мая. Казахстан — Беларусь, 14.30.

5 мая. Беларусь — Республика Корея, 13.00.