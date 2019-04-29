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00:56 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси матчем с Литвой стартуют на ЧМ в дивизионе I

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею матчем с Литвой стартует сегодня на чемпионате мира в дивизионе I группа А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Вылет в прошлом году сборной Беларуси в дивизион I чемпионата мира стал шоком для болельщиков и специалистов. С 2005 года белорусские хоккеисты 14 лет подряд выступали в элитной компании. Теперь национальной команде необходимо начинать все с чистого листа.

Матч в Нур-Султане начнется в 13.00. Главными судьями выступят Юрий Оскирко (Россия) и Кристофер Хольм (Швеция). На линии им будут помогать швед Тобиас Нордландер и бельгиец Фредерик Моннаи.

Команда под руководством Андрея Сидоренко заранее прибыла на турнир и провела товарищеский матч с Казахстаном, победив в серии буллитов — 5:4.

Перед началом первого матча тренерский штаб Андрея Сидоренко огласил окончательный состав на мировой форум, в который вошли Джефф Платт, защитник Ник Бэйлен, а также талантливый молодой форвард Егор Шарангович:

  • вратари — Дмитрий Мильчаков («Плзень», Чехия), Александр Осипков («Юность»);.
  • защитники — Даниил Бокун («Динамо» Мн/"Шахтер), Ник Бэйлен («Трактор»), Олег Евенко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (все — «Динамо» Мн), Илья Соловьев (Беларусь-U20), Никита Устиненко («Шахтер»);
  • нападающие — Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Артем Демков («Шахтер»), Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко (все — «Неман»), Станислав Лопачук («Юность»), Джефф Платт («Йокерит»), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», OHL), Никита Феоктистов («Адмирал»), Егор Шарангович («Бинхэмптон», АХЛ).

Капитаном команды стал минский динамовец Александр Китаров. Олег Евенко и Джефф Платт будут ассистентами капитана на чемпионате мира в Нур-Султане.

В запасе сборной остались вратарь Виталий Трус из «Немана» и форвард Александр Когалев («Динамо» Мн/"Юность).

Расписание матчей сборной Беларуси по хоккею:

  • 29 апреля. Литва — Беларусь, 13.00.
  • 30 апреля. Беларусь — Венгрия, 16.30.
  • 2 мая. Беларусь — Словения, 13.00.
  • 4 мая. Казахстан — Беларусь, 14.30.
  • 5 мая. Беларусь — Республика Корея, 13.00.

В элитном дивизионе в 2020 году сыграют две лучшие команды по итогам чемпината мира в первом дивизионе.

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