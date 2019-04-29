Хоккеисты сборной Беларуси матчем с Литвой стартуют на ЧМ в дивизионе I
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею матчем с Литвой стартует сегодня на чемпионате мира в дивизионе I группа А, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею матчем с Литвой стартует сегодня на чемпионате мира в дивизионе I группа А, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вылет в прошлом году сборной Беларуси в дивизион I чемпионата мира стал шоком для болельщиков и специалистов. С 2005 года белорусские хоккеисты 14 лет подряд выступали в элитной компании. Теперь национальной команде необходимо начинать все с чистого листа.
Матч в
Команда под руководством Андрея Сидоренко заранее прибыла на турнир и провела товарищеский матч с Казахстаном, победив в серии буллитов — 5:4.
Перед началом первого матча тренерский штаб Андрея Сидоренко огласил окончательный состав на мировой форум, в который вошли Джефф Платт, защитник Ник Бэйлен, а также талантливый молодой форвард Егор Шарангович:
Капитаном команды стал минский динамовец Александр Китаров. Олег Евенко и Джефф Платт будут ассистентами капитана на чемпионате мира в
В запасе сборной остались вратарь Виталий Трус из «Немана» и форвард Александр Когалев («Динамо» Мн/"Юность).
Расписание матчей сборной Беларуси по хоккею:
В элитном дивизионе в 2020 году сыграют две лучшие команды по итогам чемпината мира в первом дивизионе.