Успех, несмотря на серебро. Российские юниоры стали вторыми на чемпионате мира по хоккею

Источник: РИА "Новости"

В предыдущий раз сборная России играла в финале чемпионата мира 10 лет назад. Тогда команда Владимира Плющева уступила в США хозяевам со счетом 0:5. Лучшими ее бомбардирами были Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов, которые через два года выиграли чемпионат мира среди молодежных команд, а еще через некоторое время стали звездами в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чемпионом же мира сборная России в последний раз становилась в 2007-м, на турнире в Финляндии команда под руководством Мисхата Фахрутдинова также играла в финале с американцами, победив тогда в тяжелом поединке со счетом 6:5. Лучшим бомбардиром команды стал Никита Филатов, в плане статистики показавший невыдающийся результат (девять очков в семи матчах). Однако тот турнир дал проявить себя таким хоккеистам, как ставший затем двукратным обладателем Кубка Стэнли и победителем Олимпиады-2018 Вячеслав Войнов, выступающие в НХЛ Евгений Дадонов, Дмитрий Куликов, чемпион мира Андрей Локтионов, а также обладатель Кубка Гагарина — 2019 и олимпийский чемпион Сергей Андронов.

После 2009 года результат российских юниоров на чемпионате мира мало радовал. Две бронзовые медали (2011, 2017), а на турнире 2013 года в Сочи команда заняла только четвертое место, на прошлогоднем же чемпионате в Магнитогорске и Челябинске хозяева турнира проиграли в четвертьфинале американцам (1:5).

В Швеции подопечные 33-летнего главного тренера Владимира Филатова после двух стартовых побед над командами Словакии (6:3) и Латвии (5:1) проиграли американцам (3:6) и шведам (0:3), став в своей группе третьими. Это навевало на грустные мысли о том, что в плане результата ничего не изменится. Но на подобных соревнованиях самым важным матчем считается четвертьфинал, в котором россияне разгромили белорусов (6:0), занявших в своей группе второе место. После чего россияне продолжили прибавлять и выдали на турнире два подряд лучших матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YXBh6Bdv1qY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Подколзин забил

В полуфинале с американцами в третьем периоде соперник вел в счете — 2:1, но россияне спустя четыре минуты после пропущенной шайбы сравняли счет. Выход в финал сборной России по итогам серии буллитов принес точный бросок самого результативного ее игрока на турнире Родиона Амирова, набравшего в шести играх девять очков (6 шайб + 3 передачи). Стоит отметить и вратаря Ярослава Аскарова, здорово действовавшего в игре и не пропустившего в серии штрафных бросков.

Американцам, игроки которых заняли первое четыре места в списке бомбардиров, не помогло и то, что в полуфинале один из их лидеров Коул Кофилд благодаря своему дублю повторил рекорд по количеству шайб (14) Александра Овечкина на чемпионате мира 2002 года. В матче за третье место его передача помогла обыграть канадцев со счетом 5:2.

До финала президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с ТАСС отметил, что россиянам было бы лучше, если в решающем матче они бы сыграли с канадцами, которые, по его словам, побаиваются россиян. В то время как шведы сборную России хорошо знают.

Финал показал, насколько близок к правде был глава ФХР. Скандинавы открыли счет в первом периоде, реализовав первый же голевой момент после стремительного прохода Лукаса Раймонда. Во втором периоде хозяева, несмотря на то, что чаще оборонялись, удвоили счет. Вскоре капитан россиян Василий Подколзин забил свой первый гол на турнире — до этого форвард, которому этим летом многие отдают высокое место в первом раунде драфта НХЛ, отметился лишь двумя голевыми передачами.

В финале судьи засчитали его гол, хотя сначала хотели выписать Подколзину штраф за атаку вратаря. Но видеоповтор показал, что шайба после его броска попала в ворота раньше контакта форварда с вратарем. Преимущество постепенно перешло к россиянам, а сразу после начала третьей 20-минутки Амиров при помощи своего капитана сравнял счет.

Как казалось, ближе к победе были россияне, которые добавляли с каждым периодом, могли несколько раз реализовывать большинство, они даже вышли вперед в счете после гола Максима Грошева, однако тут же снова забил Раймонд. Преимущество по броскам в третьей 20-минутке у сборной России было подавляющим — 13:2. Причем россияне вынудили арбитра посмотреть видеоповтор на предмет взятия шведских ворот после одного из эпизодов, однако судьи гола не увидели. В овертайме шведы воспользовались тем, что один из россиян остался без клюшки у своих ворот — Раймонд оформил хет-трик и принес хозяевам первое золото юниорского чемпионата мира.

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Серебро стало успехом

Перед историческим успехом шведы ранее проиграли в пяти финалах юниорских чемпионатов мира, для сборной России же нынешнее поражение также стало пятым в финальных матчах. Но результат стоит признать успешным, о чем и сказал Третьяк после финала. «Мы два периода шведов перебросали, [российская] команда играла неплохо. Мы уступили только в овертайме, показали достойную игру, это успех для нашей команды, так как мы лет 10 не играли в финале», — сказал Третьяк.

Игроков своей команды отметил и главный тренер сборной России Филатов. «Они приобрели большой опыт, а также стали настоящими мужчинами после этого чемпионата мира. Я помню, как они приходили в сборную совсем еще детьми в 16 лет, а сейчас вот как выросли, так что я доволен результатом. Работать с ними было одно удовольствие», — сказал он ТАСС.

Небольшим утешением для сборной России стало то, что Аскаров был признан директоратом турнира лучшим вратарем, он также вместе с Амировым вошел в символическую сборную. Кофилд был признан самым ценным игроком, лучшим нападающим и также вошел в символическую команду чемпионата. Лучшим защитником был признан Филип Броберг (Швеция), который вошел в сборную вместе с еще одним игроком обороны Кэмом Йорком и лучшим бомбардиром турнира Джеком Хьюзом (США).

Первый чемпионат мира был сыгран в 1999 году. Сборная США является рекордсменом по количеству побед в этой возрастной категории, выиграв турнир 10 раз. Четыре раза турнир выигрывали финны, по три раза — канадцы и россияне.

По итогам турнира определилась и команда, покидающая топ-дивизион. Ею стала сборная Словакии, которая уступила в противостоянии до двух побед худшей команде группы В сборной Швейцарии (1:4, 4:3, 3:6). Словаков в элите заменит сборная Германии, выигравшая турнир в группе А первого дивизиона.

Кроме словаков, неудачно выступила сборная Финляндии. Чемпионы мира прошлого года в четырех матчах на групповой стадии одержали только одну победу, а в ¼ финала были разгромлены американцами (0:6).

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