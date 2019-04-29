Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею

«Штаб сборной благодарит защитников Артёма Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачёва, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.



30 мая к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов», — указано на официальном сайте ФХР.



С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.



Время начала матчей московское: