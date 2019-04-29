Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею
Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура.
Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура.
«Штаб сборной благодарит защитников Артёма Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачёва, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.
30 мая к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов», — указано на официальном сайте ФХР.
С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.
Время начала матчей московское:
Среда, 1 мая
16:00 — Швеция — Россия (вынесенный матч, Стокгольм).
Суббота, 4 мая
15:00 Россия — Финляндия (Брно).
Воскресенье, 5 мая
19:00 Чехия — Россия (Брно).