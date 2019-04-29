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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею

Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура.

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Источник: AP 2019

«Штаб сборной благодарит защитников Артёма Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачёва, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.

30 мая к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов», — указано на официальном сайте ФХР.

С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.

Время начала матчей московское:

Среда, 1 мая
16:00 — Швеция — Россия (вынесенный матч, Стокгольм).

Суббота, 4 мая
15:00 Россия — Финляндия (Брно).

Воскресенье, 5 мая
19:00 Чехия — Россия (Брно).

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