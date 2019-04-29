Кучеров с Малкиным! Звенья сборной России перед ЧМ — грозные и красивые

Источник: РИА "Новости"

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе. Пока в расположение национальной команды ещё не прибыли игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а защитника «Торонто» Никиту Зайцева ожидают после заключительного этапа Евротура.



После матчей Еврочелленджа штаб сборной России поблагодарил за работу Артёма Сергеева, Егора Яковлева, Павла Красковского, Анатолия Голышева и Владимира Ткачёва — эти ребята могут отдыхать и готовиться к следующему сезону.

Таким образом, сегодня, 29 апреля, на базе в Новогорске национальная команда тренировалась в следующих сочетаниях.



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин



Сергачёв — Любушкин; Гусев — Малкин — Кучеров



Нестеров — Блажиевский; Григоренко — Анисимов — Капризов



Киселевич — Елесин; Барабанов — Кадейкин — Дадонов, Михеев



Хафизуллин — Зуб; Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Сумасшедшая конкуренция в атаке — Ковальчуку есть место только в звене чекеров

В этом составе уже можно искать очертания линий на стартующий через 11 дней чемпионат мира. Первая тройка — просто убойная, вряд ли она претерпит какие-то изменения за оставшееся время. Воробьёв объединил вместе лучших бомбардиров сезонов в НХЛ и КХЛ, а также сильнейшего центрфорварда с российским паспортом. И Гусев, и Малкин, и Кучеров любят и умеют сыграть в пас, никогда не жадничают, так что от этого звена стоит ждать умного и комбинационного хоккея. Каждый из этих хоккеистов обладает высоким хоккейным интеллектом и умеет всё на площадке.

Вторая линия нападения, скорее всего, тоже будет наигрываться и дальше именно в таком сочетании. Григоренко и Капризов классно взаимодействовали в ЦСКА, а в сборной Илья Воробьёв пробовал с ними в центре то Андрея Локтионова, то Максима Шалунова. У игрока «Локомотива» получалось неплохо, но сейчас в национальной команде есть ещё более мастеровитый и опытный Артём Анисимов. В последние сезоны Анисимов сбавил в результативности за «Чикаго», но мы помним, как он играл в одном звене с Кейном. Так что с Григоренко и Капризовым Анисимов должен раскрыться, плюс Артём отлично умеет отрабатывать в обороне.

В третьей линии нападения пока тренируются Барабанов, Кадейкин и Дадонов, но именно здесь угадывается место для Овечкина и Кузнецова. Будет логично, если российские «вашингтонцы» по приезде в сборную станут наигрываться с Дадоновым, и это будет второе мощнейшее звено нашей команды после тройки Малкина.



А вот за место в четвёртом звене российской сборной развернётся настоящая конкурентная борьба. Неприкасаемым выглядит пока только Илья Ковальчук, которого вряд ли отцепят перед чемпионатом мира. Таким образом, у форварда «Лос-Анджелеса» сложится такая же ситуация, как и в клубе в минувшем сезоне — место для Кови найдётся только в звене чекеров. Позицию центрфорварда в этом звене оспорят Сергей Андронов и Александр Кадейкин. Наверняка оба хоккеиста попадут в итоговую заявку сборной в Братиславу, а вот кто из них будет иметь постоянное место в основе, тренерскому штабу ещё предстоит решить.



Самый трудный выбор Илье Воробьёву предстоит на позиции правого крайнего в четвёртом звене. Сейчас на этом месте тренируются Сергей Плотников и Иван Телегин, но с приездом Овечкина и Кузнецова, в конкурентную борьбу ввяжутся и Барабанов с Михеевым. Кстати, показательно, что небольшое преимущество Воробьёв сейчас отдаёт Плотникову, а не Телегину. Ходят слухи, что Иван может не поехать в Братиславу, так как возникли сложности с подписанием нового контракта с ЦСКА.

Если отойти от сочетаний звеньев и говорить по персоналиям, то картина получается следующая. В окончательную заявку на чемпионат мира попадёт 14 форвардов, и из нынешнего состава у восьми хоккеистов гарантированная бронь. Это Гусев, Малкин, Кучеров, Овечкин, Дадонов, Кузнецов, Григоренко и Капризов. От Анисимова и Ковальчука сборная России тоже вряд ли откажется, а это значит что на оставшиеся четыре места в заявке будут претендовать шесть форвардов — Андронов, Кадейкин, Плотников, Телегин, Михеев и Барабанов.

Кого вытеснят Орлов и Зайцев?

Теперь — о защитниках. После известия о приезде в сборную Орлова и Зайцева отпала необходимость в Егоре Яковлеве, но, разумеется, отчисления игроков обороны ещё будут. Если в заявку России попадут 14 нападающих и три вратаря, то защитников будет не больше восьми. Место Орлова и Зайцева в сборной не подлежит сомнению, точно поедут в Братиславу Сергачёв, Нестеров и Киселевич. Наиграл на чемпионат мира Хафизуллин, да и от услуг Любушкина вряд ли откажутся в последний момент, хотя многое для Ильи и Динара решат матчи Евротура.