«Тяжело засчитать шайбу, если ее не видишь». Тренер серебряной сборной не винит судей

Источник: Спорт-Экспресс

— Справедлив ли результат или могли дожать шведов?

— Могли сделать больше. В третьем периоде имели ощутимое преимущество, заставляли соперника удаляться, большинство у соперника было. К сожалению, не смогли его реализовать, хотя был спорный момент с незасчитанной шайбой. Как говорят, нужно забивать чисто, чтобы засчитали. Повторюсь: могли сделать больше, но не сделали.

— Момент с этим голом вы уже просматривали?

— К сожалению, ни на одном повторе шайбу не видно. По ощущению, она была за щитком шведского вратаря, но по факту ее не видно. Конечно, со стороны судей тяжело засчитывать шайбу, которую ты не видишь, это нормальная практика.

— Россия начинала матч с 0:2. Почему не вошли в игру?

— Наверное, «не вошли в игру» — будет неправильно сказано. Наверное, чересчур уверовали в свои силы, потому что прошли сборную США и подумали, что будет легче. А легче не было. Пришлось этот матч вытаскивать. Могли завершить игру в основное время, но не получилось. Будем сильнее.

— Довольны вторым местом? Десять лет Россия не играла в финале.

— Доволен игрой команды и тем, что у нас был коллектив и семья. Доволен тем, что не ошибся в игроках, это тоже очень важно для тренера. Результат? Был бы доволен, если бы были золотые медали. А так — частично. Но ребят прежде всего поздравили с серебром, а не говорили о том, что они проиграли финал.

Серебро юниорской сборной — очень неплохое достижение

— Признайтесь, специально проиграли шведам в группе, чтобы попасть на белорусов?

— Секрет.

— Но все же есть что-то в этой версии?

— Нет, конечно, мы же сборная России, мы не будем ерундой заниматься.

— Что в ней странного, так это то, что в четвертьфинале-то белорусы, а в полуфинале — уже американцы.

— Вот вы и дали ответ на свой вопрос. Конечно, мы так не планировали. Как получилось, так получилось.

— Трудно давать такие прогнозы, но все же турнир завершен: кто та большая звезда их этой сборной, которой через пять-шесть лет мы будем восторгаться?