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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Форварды «Вашингтона» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин сыграют за Чехию на ЧМ-2019

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига сообщил о серьёзном усилении национальной команды игроками из Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Reuters

За чешскую сборную на мировом первенстве сыграют защитник «Детройт Ред Уингз» Филип Гронек и форварды «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин.

23-летний Врана не пропустил ни одной игры «столичной» команды в нынешнем сезоне. В 82 матчах регулярного чемпионата Якуб забросил 24 шайбы и сделал 23 голевые передачи. В плей-офф Врана сыграл неудачно и не смог набрать ни одного очка. После завершения серии с «Каролиной Харрикейнз» Якуб говорил, что сомневается в участие в турнире.

26-летний Яшкин набрал 8 (2+6) очков в 37 матчах регулярки, в плей-офф участия не принимал. 21-летний Гронек отметился 23 (5+18) баллами в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

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