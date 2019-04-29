Форварды «Вашингтона» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин сыграют за Чехию на ЧМ-2019

23-летний Врана не пропустил ни одной игры «столичной» команды в нынешнем сезоне. В 82 матчах регулярного чемпионата Якуб забросил 24 шайбы и сделал 23 голевые передачи. В плей-офф Врана сыграл неудачно и не смог набрать ни одного очка. После завершения серии с «Каролиной Харрикейнз» Якуб говорил, что сомневается в участие в турнире.