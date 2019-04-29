Форварды «Вашингтона» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин сыграют за Чехию на ЧМ-2019
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига сообщил о серьёзном усилении национальной команды игроками из Национальной хоккейной лиги.
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига сообщил о серьёзном усилении национальной команды игроками из Национальной хоккейной лиги.
За чешскую сборную на мировом первенстве сыграют защитник «Детройт Ред Уингз» Филип Гронек и форварды «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин.
23-летний Врана не пропустил ни одной игры «столичной» команды в нынешнем сезоне. В 82 матчах регулярного чемпионата Якуб забросил 24 шайбы и сделал 23 голевые передачи. В
26-летний Яшкин набрал 8 (2+6) очков в 37 матчах регулярки, в