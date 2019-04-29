Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Словенией на домашнем чемпионате мира
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Словению в первом матче на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Словению в первом матче на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группа А проходила сегодня, 29 апреля, на «Барыс-Арене» в
Первый период остался за Казахстаном. Уже на четвертой минуте Никита Михайлис в большинстве вывел хозяев вперед. Вторую шайбу в ворота словенцев на шестой забросил Антон Некряч. На 16-й минуте Михайлис оформил дубль в большинстве, причем ему снова ассистировали Даррен Диц и Мартен
Казалось, что при счете 3:0 интрига в матче умерла, но словенцы смогли вернуться в игру за полторы минуты. На 38-й минуте Анже Куралт отправил первую шайбу в ворота Хенрика Карлссона, а через 81 секунду в большинстве забил Давид Родман, которому ассистировал капитан «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар и Матич Подлипник.
В третьем периоде счет в итоге не поменялся. Таким образом, сборная Казахстана смогла довести до победы первую игру на ЧМ.
Напомним, что в других матчах стартового дня ЧМ Южная Корея со счетом 5:1 победила Венгрию, а Беларусь сделала камбэк с 0:2 и обыграла Литву — 4:3.
Завтра, 30 апреля, в 16:00 по времени
ЧМ на «Барыс-Арене» продлится до 5 мая. По итогам турнира определятся две команды, которые получат путевки в элитный дивизион.