Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Словенией на домашнем чемпионате мира

Источник: Vesti.kz

Игра группа А проходила сегодня, 29 апреля, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2.

Первый период остался за Казахстаном. Уже на четвертой минуте Никита Михайлис в большинстве вывел хозяев вперед. Вторую шайбу в ворота словенцев на шестой забросил Антон Некряч. На 16-й минуте Михайлис оформил дубль в большинстве, причем ему снова ассистировали Даррен Диц и Мартен Сен-Пьер.

Казалось, что при счете 3:0 интрига в матче умерла, но словенцы смогли вернуться в игру за полторы минуты. На 38-й минуте Анже Куралт отправил первую шайбу в ворота Хенрика Карлссона, а через 81 секунду в большинстве забил Давид Родман, которому ассистировал капитан «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар и Матич Подлипник.

В третьем периоде счет в итоге не поменялся. Таким образом, сборная Казахстана смогла довести до победы первую игру на ЧМ.

Напомним, что в других матчах стартового дня ЧМ Южная Корея со счетом 5:1 победила Венгрию, а Беларусь сделала камбэк с 0:2 и обыграла Литву — 4:3.

Завтра, 30 апреля, в 16:00 по времени Нур-Султана начнется матч Южная Корея — Словения, а в 19:30 на лед выйдут Беларусь и Венгрия. Сборная Казахстана свою вторую игру на турнире проведет 1 мая против Литвы (начало — в 16:30).