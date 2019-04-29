Евгений Малкин: Знаю, как закончится «Игра престолов»

— Нехоккейный вопрос из актуального: смотрите «Игру престолов»?
— Да-да. Как и все, смотрю этот сериал (смеется). Но мне ужасно не нравится смотреть серии по одной. Не люблю ждать сначала одну неделю, потом вторую и так далее. Поэтому я дожидаюсь, пока выйдут все серии, только тогда начинаю смотреть. Перед этим воспроизвожу пару эпизодов с прошлого сезона, чтоб ничего не пропустить. Когда все закончится, начнется поток спойлеров в социальных сетях.
Но для меня это не столь важно. Тем более что я примерно знаю, как закончатся «Престолы» и кто займет железный трон. Знакомый знакомого подслушал где-то разговор и рассказал.
— (Смеется.) Не будем спойлерить. Море людей нас тогда проклянут. Да и не до этого сейчас мне. Нужно готовиться к чемпионату.