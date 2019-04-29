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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Малкин: Знаю, как закончится «Игра престолов»

За полторы недели до старта чемпионата мира интервью «СЭ» дал один из самых звездных хоккеистов сборной России Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» рассказал, что знает, чем закончится популярный сериал «Игра престолов».

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— Нехоккейный вопрос из актуального: смотрите «Игру престолов»?

— Да-да. Как и все, смотрю этот сериал (смеется). Но мне ужасно не нравится смотреть серии по одной. Не люблю ждать сначала одну неделю, потом вторую и так далее. Поэтому я дожидаюсь, пока выйдут все серии, только тогда начинаю смотреть. Перед этим воспроизвожу пару эпизодов с прошлого сезона, чтоб ничего не пропустить. Когда все закончится, начнется поток спойлеров в социальных сетях.

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Но для меня это не столь важно. Тем более что я примерно знаю, как закончатся «Престолы» и кто займет железный трон. Знакомый знакомого подслушал где-то разговор и рассказал.

— А нам расскажете?

— (Смеется.) Не будем спойлерить. Море людей нас тогда проклянут. Да и не до этого сейчас мне. Нужно готовиться к чемпионату.

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