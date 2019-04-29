Евгений Малкин: Знаю, как закончится «Игра престолов»

— Да-да. Как и все, смотрю этот сериал (смеется). Но мне ужасно не нравится смотреть серии по одной. Не люблю ждать сначала одну неделю, потом вторую и так далее. Поэтому я дожидаюсь, пока выйдут все серии, только тогда начинаю смотреть. Перед этим воспроизвожу пару эпизодов с прошлого сезона, чтоб ничего не пропустить. Когда все закончится, начнется поток спойлеров в социальных сетях.