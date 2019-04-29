«Он попортил нам немало нервов»: Скабелка подвел итоги первого победного матча Казахстана на ЧМ
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка, комментируя победу над Словенией в стартовом матче чемпионата мира в
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка, комментируя победу над Словенией в стартовом матче чемпионата мира в
Из состава соперников специалист выделил капитана «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитара и форварда нижегородского «Торпедо» Роберто Саболича. Для самого Скабелки эта игра стала официальным дебютом в сборной.
«Словения — хорошая команда. С сильными лидерами. Мы знали, что там есть Копитар и Соболич, который немало попортил нам нервов, играя за «Торпедо». Поэтому, конечно, мы серьезно готовились.
Первые два периода мы играли хорошо и в атаке, и в обороне. Но в третьем периоде, наверное, да, мы не настолько были остры в атаке. Но, в принципе, думаю, мы справились с той задачей, которую хотели выполнить, — сказал Скабелка на
Напомним, в своем стартовом матче группы А на чемпионате мира в первом дивизионе сборная Казахстана обыграла Словению со счетом 3:2.