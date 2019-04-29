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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Он попортил нам немало нервов»: Скабелка подвел итоги первого победного матча Казахстана на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка, комментируя победу над Словенией в стартовом матче чемпионата мира в Нур-Султане, отметил, что его команда справилась с поставленной задачей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Из состава соперников специалист выделил капитана «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитара и форварда нижегородского «Торпедо» Роберто Саболича. Для самого Скабелки эта игра стала официальным дебютом в сборной.

«Словения — хорошая команда. С сильными лидерами. Мы знали, что там есть Копитар и Соболич, который немало попортил нам нервов, играя за «Торпедо». Поэтому, конечно, мы серьезно готовились.

Во-первых, победа была важна, так как это первая игра. Думаю, мы справились. Мы играли хорошо. Конечно, концовка второго периода дала сопернику серьезный глоток воздуха. Одно дело уходить на перерыв при 3:0, другое — 3:2.

Первые два периода мы играли хорошо и в атаке, и в обороне. Но в третьем периоде, наверное, да, мы не настолько были остры в атаке. Но, в принципе, думаю, мы справились с той задачей, которую хотели выполнить, — сказал Скабелка на пресс-конференции.

Напомним, в своем стартовом матче группы А на чемпионате мира в первом дивизионе сборная Казахстана обыграла Словению со счетом 3:2.

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