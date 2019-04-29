Три чемпиона мира по хоккею вошли в состав сборной Канады на ЧМ-2019

В понедельник ассоциация опубликовала список из 22 игроков, которые отправятся на мировое первенство в Словакию. Среди них семь человек ранее представляли команду на чемпионатах мира, семеро побеждали на молодежных чемпионатах мира. Все хоккеисты представляют клубы НХЛ.