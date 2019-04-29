Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.04
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Йорк Айлендерс1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Сан-Хосе Шаркс3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
1.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. Европа
1.05
Швеция
Россия
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три чемпиона мира по хоккею вошли в состав сборной Канады на ЧМ-2019

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Чемпионы мира по хоккею различных лет Шон Кутюрье, Сэм Райнхарт и Марк Стоун включены в состав сборной Канады на чемпионат мира-2019, сообщается на официальном сайте Ассоциации хоккея Канады.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник ассоциация опубликовала список из 22 игроков, которые отправятся на мировое первенство в Словакию. Среди них семь человек ранее представляли команду на чемпионатах мира, семеро побеждали на молодежных чемпионатах мира. Все хоккеисты представляют клубы НХЛ.

Читайте также
Кучеров с Малкиным!Звенья сборной России перед ЧМ — грозные и красивые

Полностью состав сборной Канады выглядит следующим образом:

вратари — Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»);

защитники — Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Тома Шабо («Оттава»);

нападающие — Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Матье Жозеф, Энтони Сирелли (оба — «Тампа Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Марк Стоун, Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).

Чемпионат мира по хоккею пройдет 10—26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная Канады начнет выступление на турнире матчем с командой Финляндии 10 мая.

Канада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
«Спартак» не смог обыграть «Рубин» в домашнем матче
Бразильская налоговая инспекция заблокировала имущество Неймара
Акинфеев получил премию в номинации «Спортивный подвиг года»
Российский хоккеист договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
Первый канал покажет четыре матча сборной России на ЧМ по хоккею
Чемпион ОИ оценил вероятность перехода Панарина в «Спартак»
Кононов не захотел комментировать уход Измайлова и Родионова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь