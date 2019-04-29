Три чемпиона мира по хоккею вошли в состав сборной Канады на ЧМ-2019

В понедельник ассоциация опубликовала список из 22 игроков, которые отправятся на мировое первенство в Словакию. Среди них семь человек ранее представляли команду на чемпионатах мира, семеро побеждали на молодежных чемпионатах мира. Все хоккеисты представляют клубы НХЛ.
Полностью состав сборной Канады выглядит следующим образом:
вратари — Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»);
защитники — Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Тома Шабо («Оттава»);
нападающие — Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Матье Жозеф, Энтони Сирелли (оба — «Тампа Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Марк Стоун, Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).
Чемпионат мира по хоккею пройдет 10—26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная Канады начнет выступление на турнире матчем с командой Финляндии 10 мая.