«Знарку не было смысла лететь с нами». Как русские юниоры взяли первое серебро ЧМ за 10 лет
Команда Владимира Филатова справилась без тренера олимпийских чемпионов.
Команда Владимира Филатова справилась без тренера олимпийских чемпионов.
В понедельник в Шереметьево приземлился самолет с самой успешной юниорской сборной России за последние 10 лет. Команда Владимира Филатова на чемпионате мира в Швеции финишировала третьей в группе, в четвертьфинале разобралась с белорусами, а затем преподнесла главный сюрприз турнира, хлопнув основных претендентов на золото американцев в серии буллитов. В финале против шведов россияне отыгрались со счета 0:2, но уступили в овертайме.
Секреты серебряной сборной — в комментариях главного тренера Владимира Филатова и игроков команды.
Владимир Филатов, главный тренер юниорской сборной России:
«Хотелось взять золото, ребята полностью выложились в финале. На протяжении всего турнира пытались добиваться положительного результата, к сожалению, получилось только серебро, но это достойный результат, который достигнут благодаря кропотливой работе. Задача тренеров — направить парней, подбодрить после тяжелого поражения, пожелать, чтобы оно было самым тяжелым в их длинной карьере.
В командных видах спорта не принято выделять отдельно игроков, в других сборных было множество сильных игроков, которых ждет яркое будущее в НХЛ, но они тоже не взяли золото. Командный спорт тем и прекрасен, что результата добивается коллектив. Надеемся, что наши ребята смогут попасть в ближайшее время в состав молодежной команды и их ждет большое будущее.
Вариант приглашения Знарка в качестве консультанта на турнир рассматривался, он помогал нам в Новогорске, но мы решили, что там он нам дал все, что нужно, и не было смысла ему лететь с нами.
Серебро на этом турнире считаю положительным результатом, но поражение в финале — это негативный момент. Серебро не отмечали, у нас на следующий день был вылет в Москву. Месяц не были дома, хочу поехать к родным.
Василий Подоколзин, нападающий юниорской сборной России:
«Команда хорошо провела турнир, своей игрой я недоволен, мог выступить лучше, но главное то, что команда сыграла как надо и забралась так высоко. Для нас было принципиально обыграть американцев, поражение в группе послужило дополнительным стимулом, слава богу, что мы победили.
В финале немного не хватило сил и везения, мы весь третий период провели у них в зоне, они всего три броска совершили, надо было дожимать их в основное время. Лично у меня накопилась определенная эмоциональная усталость. Сейчас начинается отпуск, отдохну до середины мая, будет время залечить болячки.
Родион Амиров, нападающий юниорской сборной России:
«Я просто выходил и работал, вся команда билась, упрекнуть некого, просто немного не получилось в финале. США — самая сильная команда на турнире, на них сразу надели медали, мы проиграли им в группе, в полуфинале вышли биться.
А финал — это финал, отдали все,
Ярослав Аскаров, вратарь юниорской сборной России:
«Наша команда показала бешеный уровень самоотдачи. Конечно, мы хотели золото, но нам немного не хватило. Что касается меня, я разбирал каждый свой матч с тренером вратарей, подмечал ошибки, даже если я не пропускал, это не означало, что я не ошибался в этих матчах. До сих пор не верю, что стал лучшим вратарем турнира. Для меня самое главное — это играть в хоккей, это моя страсть».