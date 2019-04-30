«Знарку не было смысла лететь с нами». Как русские юниоры взяли первое серебро ЧМ за 10 лет

Источник: Sport24

В понедельник в Шереметьево приземлился самолет с самой успешной юниорской сборной России за последние 10 лет. Команда Владимира Филатова на чемпионате мира в Швеции финишировала третьей в группе, в четвертьфинале разобралась с белорусами, а затем преподнесла главный сюрприз турнира, хлопнув основных претендентов на золото американцев в серии буллитов. В финале против шведов россияне отыгрались со счета 0:2, но уступили в овертайме.

Секреты серебряной сборной — в комментариях главного тренера Владимира Филатова и игроков команды.

Владимир Филатов, главный тренер юниорской сборной России:

«Хотелось взять золото, ребята полностью выложились в финале. На протяжении всего турнира пытались добиваться положительного результата, к сожалению, получилось только серебро, но это достойный результат, который достигнут благодаря кропотливой работе. Задача тренеров — направить парней, подбодрить после тяжелого поражения, пожелать, чтобы оно было самым тяжелым в их длинной карьере.

В командных видах спорта не принято выделять отдельно игроков, в других сборных было множество сильных игроков, которых ждет яркое будущее в НХЛ, но они тоже не взяли золото. Командный спорт тем и прекрасен, что результата добивается коллектив. Надеемся, что наши ребята смогут попасть в ближайшее время в состав молодежной команды и их ждет большое будущее.

Вариант приглашения Знарка в качестве консультанта на турнир рассматривался, он помогал нам в Новогорске, но мы решили, что там он нам дал все, что нужно, и не было смысла ему лететь с нами.

Серебро на этом турнире считаю положительным результатом, но поражение в финале — это негативный момент. Серебро не отмечали, у нас на следующий день был вылет в Москву. Месяц не были дома, хочу поехать к родным.

Василий Подоколзин, нападающий юниорской сборной России:

«Команда хорошо провела турнир, своей игрой я недоволен, мог выступить лучше, но главное то, что команда сыграла как надо и забралась так высоко. Для нас было принципиально обыграть американцев, поражение в группе послужило дополнительным стимулом, слава богу, что мы победили.

В финале немного не хватило сил и везения, мы весь третий период провели у них в зоне, они всего три броска совершили, надо было дожимать их в основное время. Лично у меня накопилась определенная эмоциональная усталость. Сейчас начинается отпуск, отдохну до середины мая, будет время залечить болячки.

Родион Амиров, нападающий юниорской сборной России:

«Я просто выходил и работал, вся команда билась, упрекнуть некого, просто немного не получилось в финале. США — самая сильная команда на турнире, на них сразу надели медали, мы проиграли им в группе, в полуфинале вышли биться.

А финал — это финал, отдали все, где-то шайбу не засчитали, где-то пропустили сразу после забитого. Теперь буду бороться за попадание на молодежный чемпионат мира!.

Ярослав Аскаров, вратарь юниорской сборной России: