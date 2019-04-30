Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

«Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

1 мая сборная России проведёт первый матч четвёртого этапа Евротура со шведами в Стокгольме, а затем отправится в Чехию на оставшиеся два матча турнира. 10 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут первый матч на чемпионате мира в Словакии с норвежцами.