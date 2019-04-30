Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Йорк Айлендерс1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
29.04
Сан-Хосе Шаркс3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
1.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. Европа
1.05
Швеция
Россия
Все события
Фоторепортажи
8«Интер» сдержал Роналду
12Звезды НХЛ против сборной России на ЧМ
10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник «столичных» Дмитрий Орлов присоединились к сборной России.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев пополнит ряды команды в Чехии.

«Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

1 мая сборная России проведёт первый матч четвёртого этапа Евротура со шведами в Стокгольме, а затем отправится в Чехию на оставшиеся два матча турнира. 10 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут первый матч на чемпионате мира в Словакии с норвежцами.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!
Самая красивая фигуристка России готова завершить карьеру?
Месси против Салаха и битва сенсаций
Россия отказалась от призовых, чтобы погасить долг Глазыриной
Неймар может быть исключен из сборной Бразилии
Дуэль русских в НХЛ: Радулов забил, Русский Танк катит в финал
Паредесом недовольны в «ПСЖ». Хорошо, что «Зенит» его продал
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь