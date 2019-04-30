Без Кросби и Макдэвида, но с крутыми вратарями. Эта Канада попробует испортить России чемпионат мира

Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира-2019, а мы разобрали, кого повезет в Братиславу один из традиционных фаворитов мирового первенства.

Вратари: Картер Харт («Филадельфия»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»).

Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Томас Шабо («Оттава»).

Нападающие: Джон Таварес («Торонто») Джонатан Маршессо, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Энтони Чирелли, Матье Жозеф (оба — «Тампа»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Дилан Строум («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Шон Кутюрье («Филадельфия»).

Кросби и Макдэвид в Братиславу не приедут

Нанести симметричный ответ сборной России с ее Кучеровым и Кузнецовым, Малкиным и Овечкиным, канадцам не удастся. Как минимум двух суперзвезд, а по совместительству икон своего поколения, «кленовые» недосчитались. Коннор Макдэвид в концовке регулярного чемпионата получил тяжелую травму, а Сидни Кросби признался, что ему нужен отдых. Не будет в Братиславе не только напарника Малкина по «Питтсбурга», но и звезды «Тампы-Бэй» № 2 Стивена Стэмкоса. И даже притом, что многие канадские монстры вроде Маккиннона и связок Бенн — Сегин, Бержерон — Маршан еще заняты в Кубке Стэнли, перечень отказников выглядит внушительно.

Самый молодой состав за три года

Канадцы по своему обыкновению не стесняются возить на чемпионаты мира дебютантов и еще совсем «зеленых» игроков. Но, даже сравнивая канадские составы между собой, в Братиславу едет самая молодая команда за последние три года. Ее средний возраст — 24,14 года. Самый юный игрок «кленовых» — 20-летний защитник Данте Фаббро, представляющий NCAA. Все остальные выступают в НХЛ, но и среди них есть вчерашние юниоры. Прежде всего, это ровесник Фаббро вратарь «Филадельфии» Картер Харт. Он проводит первый сезон на профессиональном уровне, но уже попал в состав взрослой сборной на чемпионат мира. Едет в Словакию и целый квартет игроков, рожденных в 1997 году: Энтони Чирелли, Матье Жозеф, Дилан Строум и Томас Шабо. Не менее показательно то, что в составе канадцев никто не достиг 30-летнего рубежа.

Главная звезда — Таварес

Впрочем, будет в Словакии и настоящая канадская звезда. Имя ей Джон Таварес. Подписав контракт с «Торонто», он не только провел самый результативный сезон в карьере, но и согласился приехать на чемпионат мира спустя семь лет. Таварес — топовый центр, способный тащить на себе сборную, но предыдущие его попытки обернулись провалом. Три чемпионата мира подряд, с 2010 по 2012 год, Канада с ним в составе вылетала в четвертьфинале чемпионата мира. Собственно, именно золота ЧМ не хватает Джону, чтобы собрать всю международную коллекцию наград. Кубок мира, Олимпиаду и молодежный чемпионат мира он уже выигрывал. Помимо Тавареса за атаку у Канады будут отвечать лидеры «Вегаса» Маршессо и Стоун, а также ведущий центр «Филадельфии» Шон Кутюрье.

У Канады наконец-то нет проблем с вратарями

Ждать в Братиславе Кэри Прайса, Марка-Андре Флёри или Брэйдена Холтби было бы наивно. Никто из этой троицы ни разу в карьере не ездил на чемпионат мира. Так почему же это должно было произойти сейчас? Однако это не значит, что вратарская линия — это слабое звено канадцев. Золото они выигрывали с тандемами Смит — Джонс и Тальбот — Пикар, звездными которых уж точно не назовешь. На этом фоне связка из двукратного обладателя Кубка Стэнли Мэтта Мюррея и одной из вратарских сенсаций этого сезона Картера Харта выглядит вполне прилично. Среди них нет ни одного Василевского, но канадцы хотя бы не будут мучиться из-за своей традиционной проблемы, тянущейся еще с молодежных чемпионатов мира.

Оборона не сильнее, чем у сборной России