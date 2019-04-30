Без Кросби и Макдэвида, но с крутыми вратарями. Эта Канада попробует испортить России чемпионат мира
В Братиславу едет Джон Таварес, а вот с обороной у канадцев будут проблемы.
В Братиславу едет Джон Таварес, а вот с обороной у канадцев будут проблемы.
Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира-2019, а мы разобрали, кого повезет в Братиславу один из традиционных фаворитов мирового первенства.
Вратари: Картер Харт («Филадельфия»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»).
Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Томас Шабо («Оттава»).
Нападающие: Джон Таварес («Торонто») Джонатан Маршессо, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Энтони Чирелли, Матье Жозеф (оба — «Тампа»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Дилан Строум («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Шон Кутюрье («Филадельфия»).
Нанести симметричный ответ сборной России с ее Кучеровым и Кузнецовым, Малкиным и Овечкиным, канадцам не удастся. Как минимум двух суперзвезд, а по совместительству икон своего поколения, «кленовые» недосчитались. Коннор Макдэвид в концовке регулярного чемпионата получил тяжелую травму, а Сидни Кросби признался, что ему нужен отдых. Не будет в Братиславе не только напарника Малкина по «Питтсбурга», но и звезды «Тампы-Бэй» № 2 Стивена Стэмкоса. И даже притом, что многие канадские монстры вроде Маккиннона и связок Бенн — Сегин, Бержерон — Маршан еще заняты в Кубке Стэнли, перечень отказников выглядит внушительно.
Канадцы по своему обыкновению не стесняются возить на чемпионаты мира дебютантов и еще совсем «зеленых» игроков. Но, даже сравнивая канадские составы между собой, в Братиславу едет самая молодая команда за последние три года. Ее средний возраст — 24,14 года. Самый юный игрок «кленовых» — 20-летний защитник Данте Фаббро, представляющий NCAA. Все остальные выступают в НХЛ, но и среди них есть вчерашние юниоры. Прежде всего, это ровесник Фаббро вратарь «Филадельфии» Картер Харт. Он проводит первый сезон на профессиональном уровне, но уже попал в состав взрослой сборной на чемпионат мира. Едет в Словакию и целый квартет игроков, рожденных в 1997 году: Энтони Чирелли, Матье Жозеф, Дилан Строум и Томас Шабо. Не менее показательно то, что в составе канадцев никто не достиг 30-летнего рубежа.
Впрочем, будет в Словакии и настоящая канадская звезда. Имя ей Джон Таварес. Подписав контракт с «Торонто», он не только провел самый результативный сезон в карьере, но и согласился приехать на чемпионат мира спустя семь лет. Таварес — топовый центр, способный тащить на себе сборную, но предыдущие его попытки обернулись провалом. Три чемпионата мира подряд, с 2010 по 2012 год, Канада с ним в составе вылетала в четвертьфинале чемпионата мира. Собственно, именно золота ЧМ не хватает Джону, чтобы собрать всю международную коллекцию наград. Кубок мира, Олимпиаду и молодежный чемпионат мира он уже выигрывал. Помимо Тавареса за атаку у Канады будут отвечать лидеры «Вегаса» Маршессо и Стоун, а также ведущий центр «Филадельфии» Шон Кутюрье.
Ждать в Братиславе Кэри Прайса,
Одна суперзвезда, два приличных звена для топ-6, основной вратарь и молодой талантливый сменщик — все это вместе выглядит достаточным хотя бы для медалей, мимо которых канадцы проехали в Копенгагене. Есть, правда, одно «но». Защитников уровня Власича и Парайко, которые ездили на два последних чемпионата мира, у канадцев теперь нет и близко. А ведь год назад в обороне у «кленовых» играл сам Экблад. Сегодня игроков обороны такого уровня нет и близко. Да, Шабо успешно заменил Карлссона в «Оттаве», а Нерс и Теодор — ведущие защитники своих клубов, но по большому счету канадская оборона ничем не лучше сборной России, особенно, если до Братиславы доедет Иван Проворов. Каким бы противоречивым ни выдался минувший сезон для Орлова с Зайцевым, международного опыта у них не в пример больше, чем у Теодора и Ко.