Главный фаворит одержал вторую подряд победу на ЧМ по хоккею в Нур-Султане
Сборная Беларуси по хоккею обыграла Венгрию во втором матче на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Беларуси по хоккею обыграла Венгрию во втором матче на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы А прошла сегодня, 30 апреля, на «Барыс-Арене» в
Отметим, что Беларусь выступает в первом дивизионе впервые с 2004 года, а Венгрия лишь в 2009 и 2016 играла в элите.
Напомним, в первый игровой день ЧМ-2019 Беларусь сделала камбэк со счета 0:2 и обыграла Литву — 4:2, Венгрия разгромно проиграла Южной Кореи — 1:5, а Казахстан победил Словению — 3:2.
Во второй день ЧМ Южная Корея со счетом 5:3 обыграла Словению и с шестью очками возглавляет таблицу группы, опережая Беларусь за счет лучшей разницы шайб.