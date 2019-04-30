Главный фаворит одержал вторую подряд победу на ЧМ по хоккею в Нур-Султане

Игра группы А прошла сегодня, 30 апреля, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:1. У белорусов на пятой минуте забил Никита Феоктистов, на 30-й — Евгений Лисовец, а на 46-й большинство реализовал Джефф Плэтт. Автором единственной шайбы венгров стал Вильмош Галло, забивший на 55-й минуте в большинстве.

Отметим, что Беларусь выступает в первом дивизионе впервые с 2004 года, а Венгрия лишь в 2009 и 2016 играла в элите.

Напомним, в первый игровой день ЧМ-2019 Беларусь сделала камбэк со счета 0:2 и обыграла Литву — 4:2, Венгрия разгромно проиграла Южной Кореи — 1:5, а Казахстан победил Словению — 3:2.