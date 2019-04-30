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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею обыграла Венгрию на ЧМ в Казахстане

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею обыграла Венгрию со счетом 3:1 в дивизионе I на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее команды на турнирах под эгидой ИИХФ встречались неоднократно, белорусы имеют преимущество, ранее четырежды победив соперников при одном поражении (2:5) в 2016 году.

Беларусь — Венгрия — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Нур-Султан. Барыс-Арена. 648 зрителей.

Беларусь: Мильчаков; Лисовец — Бэйлен, Демков — Ковыршин — Платт; Хенкель — Соловьев, Сушко — Шарангович — Лопачук; Евенко — Устиненко, Китаров (к) — Волков — Феоктистов; С. Малявко — Кислый — А. Малявко; Бокун, Когалев.

Венгрия: Вай; Штипшиц — Сабо, Эрдей — Хари — Галло, Врага — Верс, Барталиш — Сарауэр — Шофрон, Пошгаи — Маколей, Г. Надь — Ваш — Бодо, К. Надь — Варга, Тербоч — Бенк — Магоши. Шайбы: 1:0 — Феоктистов (С. Малявко, 4.32). 2:0 — Лисовец (Платт, Ковыршин, 29.49). 3:0 — Платт (Бэйлен, Демков, 45.29, в большинстве). 3:1 — Галло (Ваш, Штипшиц, 54.31, в большинстве).

Броски: 29 — 30.

Штраф: 8 — 4.

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В отличие от матча с литовцами, подопечные Андрея Сидоренко постарались дисциплинированно сыграть в обороне. Уверенности белорусам придала и заброшенная шайба на старте первого периода, автором которой стал Никита Феоктистов.

Венгры, несмотря на ощутимую поддержку болельщиков, перехватить инициативу не сумели. Сборная Беларуси продолжала активно действовать у ворот соперников. Точный бросок на 30-й минуте нанес Евгений Лисовец, завершив атаку, которую начал Евгений Ковыршин.

В третьем периоде хоккеисты Венгрии часто удалялись и позволили Джеффу Платту реализовать большинство — 3:0. Вилмос Галло сумел сократить отставание, реализовав большинство, но на большее венгров не хватило.

Сегодня в Нур-Султане уже состоялся один матч, в котором хоккеисты Республики Корея обыграли Словению — 5:3. В первом туре белорусские хоккеисты были сильнее команды Литвы — 4:3. Турнир продолжится 1 мая встречей Казахстан — Литва.

Турнирное положение: Республика Корея — 6 очков (2 матча), Беларусь — 6 (2), Казахстан — 3 (1), Литва — 0 (1), Венгрия — 0 (2), Словения — 0 (2).

Чемпионат мира в Нур-Султане в первом дивизионе подопечные Андрея Сидоренко продолжат 2 мая со Словенией (13.00).

Две лучшие сборные из первого дивизиона получат в 2020 году повышение в классе и сыграют в элите мирового хоккея в Швейцарии.

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