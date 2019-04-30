29 минут Дица и Жайлауов в минусе. Как стартовала сборная Казахстана на ЧМ-2019 в Нур-Султане

Хозяева турнира в Нур-Султане выиграли со счетом 3:2, отличившись голами только в стартовом периоде. Из трех шайб две были заброшены в большинстве — дубль оформил Никита Михайлис. Если все это суммировать, то мы получаем следующие показатели по итогам первого тура.

По реализации численного преимущества:

1. Словения — 50 процентов (один гол в двух розыгрышах)

2. Казахстан — 40 (два гола в десяти розыгрышах)

3. Южная Корея — 20 (один гол в пяти розыгрышах).

По нейтрализации численного преимущества:

1−3. Беларусь, Южная Корея и Литва — 100 процентов

4. Венгрия — 80 (один гол в пяти розыгрышах)

5. Словения — 60 (два гола в пяти розыгрышах)

6. Казахстан — 50 (один гол в двух розыгрышах).

Процент реализации бросков:

1. Литва — 23,08 процента (три гола после 13 бросков)

2. Южная Корея — 17,86 (пять голов после 28 бросков)

3. Беларусь — 10,26 (четыре гола после 39 бросков)

4. Казахстан — 8,82 (три гола после 34 бросков)

5. Словения — 8,7 (два гола после 23 бросков)

6. Венгрия — 2,7 (один гол после 37 бросков).

Казахстан не в лидерах, а кое-где даже аутсайдер. От Словении команда Скабелки пропустила две шайбы, а что будет, когда на лед выйдут соперники с более высоким процентом реализации или Литва забьет с десяти бросков четыре гола? Оборона сборной — не самая надежная в компании даже не самых сильных оппонентов. Не впечатляют и другие показатели.

По полезности (лучшие):

1. Никита Михайлис и Мартен Сен-Пьер — «+2»

2. Никита Клещенко, Егор Шалапов, Антон Сагадеев, Антон Некряч и Брэндон Боченски — «+1»

3. Даррен Диц, Дмитрий Шевченко и Дастин Бойд — «0».

По полезности (худшие):

1. Алексей Маклюков, Валерий Орехов и Талгат Жайлауов — «-1».

По игровому времени (лидеры):

1. Даррен Диц — 28 минут и 27 секунд (больше всех на турнире)

2. Алексей Маклюков — 19 минут и 42 секунды

3. Дастин Бойд — 19 минут и шесть секунд

4. Леонид Метальников — 17 минут и 51 секунда

5. Антон Сагадеев — 17 минут и 37 секунд.

По игровому времени (отстающие):

1. Алихан Асетов — пять минут и 25 секунд

2. Валерий Орехов — девять минут и 15 секунд

3. Егор Петухов — десять минут и 47 секунд

4. Максим Семенов — 11 минут и 16 секунд

5. Евгений Рымарев — 12 минут и семь секунд.

Двужильный Диц играет также много, как и в «Барысе». Он не только работает за себя, но и помогает молодому Орехову. Не впечатляет игровое время и Рымарева — в контрольных матчах нападающий был результативнее.

Бомбардиры:

1. Ким Санвук (Южная Корея) — четыре очка (2+2)

2. Ан Жин Ху (Южная Корея) — четыре очка (1+3)

3. Никита Михайлис (Казахстан) — два очка (2+0)

4−5. Даниэл Богдзиул (Литва) и Ким Кисун (Южная Корея) — два очка (1+1)

6. Даррен Диц (Казахстан) — два очка (0+2).

На вбрасывании:

1. Эндрю Сарауер (Венгрия) — 82,61 процента

2. Шанад Эрдели (Венгрия) — 75

3. Аркадий Шестаков (Казахстан) — 72,73

4. Янош Вас (Венгрия) — 66,67

5. Егор Шарангович (Беларусь) — 62,5.

В трех стартовых играх ЧМ-2019 в Нур-Султане команды забивали свыше 4,5 шайб за матч. Причем, встреча Казахстана со Словенией оказалась самой малорезультативной. Лидируют по голам хоккеисты из Кореи, которые венграм отгрузили пять шайб. Даже неубедительные литовцы смогли три раза огорчить голкипера из Беларуси.

Да, Казахстан начал турнир с победы, но ведь и словенцы смотрелись не так внушительно, как могли. Подопечным Скабелки нужно аккуратнее играть в обороне. Если Литва с Венгрией это аутсайдеры, то четыре оставшихся участника с равной степенью вероятности могут зацепиться за две путевки в элиту.

Астана, Даллмэн и «пивной мост». Что окружает чемпионат мира по хоккею в Нур-Султане.