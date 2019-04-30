Сборную Казахстана могли снять с юниорского чемпионата мира по хоккею

Турнир группы А прошел с 14 по 20 апреля во французском Гренобле. На нем команда Александра Истомина набрала 11 очков и заняла второе место, отстав на четыре балла от Германии.

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Матч Казахстан — Германия состоялся в первом туре, но казахстанцы не смогли выйти на лед в полной экипировке. Часть формы попросту забыли отправить из Нур-Султана во Францию.

На фотографиях с матча против Германии видно, что казахстанские хоккеисты играют без гетр. В следующих встречах команда выходила уже в полной экипировке и более светлом комплекте.

Интересно, что единственное поражение на турнире сборная Казахстана потерпела как раз в том матче с Германией — 2:5. После этого были победы над Францией (7:2), Украиной (6:1), Норвегию (6:1) и Данией (3:2, по буллитам).