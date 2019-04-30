Тренер: Лучший способ попрощаться со сборной — выиграть третий подряд ЧМ

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«Знаете, я не такой эмоциональный парень, и для меня не так важно, что меня ждет последний турнир. Я просто счастлив быть здесь сейчас, готовить команду к третьему чемпионата мира. Я просто наслаждаюсь моментом, я не такой сентиментальный человек, который постоянно оглядывается назад. Конечно, лучший способ попрощаться — это выиграть третье подряд золото. Тут не может быть сомнений. Но для этого нужно вложить очень много работы. Все хотят выиграть золото», — сказал Гренборг журналистам.

Сборная Швеции в среду проведет в Стокгольме вынесенный матч чешского этапа Евротура против команды России. Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В составе шведов сейчас 16 представителей НХЛ и 13 чемпионов мира. Контракт Гренборга истекает после чемпионата мира, тренер выиграл два из двух чемпионатов мира, на которых работал в качестве главного тренера.

Так же Гренборг заявил, что открыт для всех предложений после чемпионата мира и хотел бы поработать в Национальной хоккейной лиге.