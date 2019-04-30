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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Лучший способ попрощаться со сборной — выиграть третий подряд ЧМ

СТОКГОЛЬМ, 30 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг считает третью подряд победу на чемпионате мира по хоккею лучшим способом попрощаться с национальной командой.

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«Знаете, я не такой эмоциональный парень, и для меня не так важно, что меня ждет последний турнир. Я просто счастлив быть здесь сейчас, готовить команду к третьему чемпионата мира. Я просто наслаждаюсь моментом, я не такой сентиментальный человек, который постоянно оглядывается назад. Конечно, лучший способ попрощаться — это выиграть третье подряд золото. Тут не может быть сомнений. Но для этого нужно вложить очень много работы. Все хотят выиграть золото», — сказал Гренборг журналистам.

Сборная Швеции в среду проведет в Стокгольме вынесенный матч чешского этапа Евротура против команды России. Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В составе шведов сейчас 16 представителей НХЛ и 13 чемпионов мира. Контракт Гренборга истекает после чемпионата мира, тренер выиграл два из двух чемпионатов мира, на которых работал в качестве главного тренера.

Так же Гренборг заявил, что открыт для всех предложений после чемпионата мира и хотел бы поработать в Национальной хоккейной лиге.

«После чемпионата мира я становлюсь свободным агентом, я открыт для всех предложений. Как и любой тренер, я хотел бы поработать в НХЛ. Но прямо сейчас мне не о чем рассказать, я сам не веду переговоры — всем занимается мой агент. Я не слишком переживаю на этот счет, сейчас концентрируюсь на чемпионате мира. Не знаю, что случится позже», — сказал Гренборг журналистам.

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