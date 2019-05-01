Почему капитаном сборной России стал Ковальчук, а не Овечкин?

Источник: РИА "Новости"

64% — за Овечкина

Главная новость дня — как сообщил официальный твиттер сборной России, капитаном нашей команды станет Илья Ковальчук. Его ассистенты — Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Плотников.

Тут нужно уточнить, что Ковальчук назначен капитаном на этап Евротура, который пройдет в Стокгольме и Брно. Там Овечкин вряд ли сыграет. Хотя я провел опрос в своем телеграм-канале, спросив у читателей: «А кого бы ты назначил капитаном сборной России?».

Ответы получил такие:

Александр Овечкин — 64%

Илья Ковальчук — 16%

Евгений Малкин или Сергей Андронов — по 7%

Никита Кучеров — 5%

Сергей Плотников — 1%

И вот, что я еще знаю: судя по всему, на чемпионате мира тоже ничего не изменится. Ковальчук останется капитаном.

То есть Ковальчук железно едет на ЧМ

Вот какие я делаю выводы.

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Во-первых, прочь сомнения, поедет ли 36-летний форвард Илья Ковальчук на чемпионат мира. Не просто поедет, а будет носить там букву «С». Сейчас в Новогорске нападающий «Лос-Анджелеса» тренировался в четвертом силовом звене вместе с Сергеем Андроновым, Иваном Телегиным, Сергеем Плотниковым.

Отсюда второй вывод — шансы Плотникова на место в заявке не очень высокие, потому что трех ассистентов на льду одновременно быть не может, а положение Овечкина и Малкина непоколебимо. Если честно, это слабый вывод. Плотников может играть и без буквы «А», тем более у него хорошая связка с Ковальчуком еще со времен СКА. Но нет дыма без огня. Сразу три ассистента вместо двух — тут мы видим намек на нашу любимую ротацию.

В-третьих, как я понимаю, Ковальчука назначили капитаном, а не выбрали капитаном. Давно в прошлом остались времена, когда эта должность в сборной России была выборной. Обладателя буквы «С» назначал еще Вячеслав Быков в 2007 году, если я ничего не путаю.

От дядьки-наставника до хорошего парня

Объясняю, почему именно Ковальчук стал капитаном. Если изучить всех капитанов сборной России на чемпионатах мира в XXI веке, то их назначали по одному из базовых принципов.

«Дядька-наставник». Это как раз случай Ковальчука, самого возрастного хоккеиста этой команды. До него такую роль в сборной исполнял Павел Дацюк. Сейчас в сборной России уверены, что такие дядьки-наставники — это носители традиций, связывающие разные поколения. Логика тут есть, а с тем же Дацюком удалось выиграть золото Олимпиады.

«Альфа-самец». Это Александр Овечкин на золотом ЧМ в Минске. Ту сборную сформировал Олег Знарок, выбравший вожака. За Овечкиным пошли все остальные. Удивительно, что Александр Великий лишь раз капитанил в сборной России за всю историю. Хотя ему почти 34 года.

«Хороший парень». Таким капитаном был, например, Алексей Морозов. Идеальный игрок, отличавшийся не только классной игрой, но и образцовым поведением. Пионер — всем ребятам пример. А в глазах Зинэтулы Билялетдинова таким образцом был Илья Никулин.

«А будешь ты». Кажется, по этому принципу делали капитаном некоторых игроков. Если вы изучите историю с 2000 года, то без труда заметите эти фамилии. Кстати, фамилия тоже играла роль. Кажется, Петр Счастливый рассматривался еще и как талисман сборной.

«Главная звезда». Павел Буре, Алексей Яшин, Андрей Коваленко, Алексей Ковалев — вот они все.

Каким капитаном был Ковальчук

А каким капитаном был Илья Ковальчук? Не таким уж плохим. Это его третье капитанство на чемпионатах мира. В первых двух случаях сборная России доходила до финала.

Буква «С» для Кови сейчас — не только большое доверие, но и посыл: «Сезон у тебя, Илья, был так себе. Но мы в тебя безгранично верим». Это должно придать Ковальчуку большую дозу уверенности.

Конечно, у нас есть и вопросы к капитану Ковальчуку. Например, в 2010 году он с партнерами устроил бойкот журналистам за историю с курильщиками (кто знает, тот поймет). Скандал получился серьезным.

А 2015 год запомнится тем, как сборная России ушла досрочно со льда, не выслушав гимн канадцев, которые разгромили нас в финале. И это тоже был оглушительный скандал.

Так что пожелаем Илье обойтись без этих историй. Управлять командой так, как он умеет. А с возрастом Кови стал мудрее, солиднее. Настоящий вожак. Мое мнение — это хороший выбор. Пусть две трети болельщиков и удивляются: «Почему не Овечкин?».

Значит, так надо.

Все капитаны сборной России на чемпионатах мира в XXI веке

2019 (Словакия) — Илья Ковальчук (?)

2018 (Дания) — Павел Дацюк (вылет в ¼ финала)

2017 (Германия) — Антон Белов (бронза)

2016 (Россия) — Павел Дацюк (бронза)

2015 (Чехия) — Илья Ковальчук (серебро)

2014 (Белоруссия) — Александр Овечкин (золото)

2013 (Финляндия/Швеция) — Илья Никулин (вылет в ¼ финала)

2012 (Швеция/Финляндия) — Илья Никулин (золото)

2011 (Словакия) — Алексей Морозов (4 место)

2010 (Германия) — Илья Ковальчук (серебро)

2009 (Швейцария) — Алексей Морозов (золото)

2008 (Канада) — Алексей Морозов (золото)

2007 (Россия) — Петр Счастливый (бронза)

2006 (Латвия) — Максим Сушинский (вылет в ¼ финала)

2005 (Австрия) — Алексей Ковалев (бронза)

2004 (Чехия) — Олег Твердовский (не вышли из группы)

2003 (Финляндия) — Сергей Гусев (вылет в ¼ финала)

2002 (Швеция) — Андрей Коваленко (серебро)

2001 (Германия) — Алексей Яшин (вылет в ¼ финала)

2000 (Россия) — Павел Буре (не вышли из группы)