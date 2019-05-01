Почему капитаном сборной России стал Ковальчук, а не Овечкин?
Обозреватель «Матч ТВ» рассуждает, почему звание капитана сборной России дали Илье Ковальчуку, а не
Обозреватель «Матч ТВ» рассуждает, почему звание капитана сборной России дали Илье Ковальчуку, а не
Главная новость дня — как сообщил официальный твиттер сборной России, капитаном нашей команды станет Илья Ковальчук. Его ассистенты — Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Плотников.
Тут нужно уточнить, что Ковальчук назначен капитаном на этап Евротура, который пройдет в Стокгольме и Брно. Там Овечкин вряд ли сыграет. Хотя я провел опрос в своем
Ответы получил такие:
И вот, что я еще знаю: судя по всему, на чемпионате мира тоже ничего не изменится. Ковальчук останется капитаном.
Вот какие я делаю выводы.
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Отсюда второй вывод — шансы Плотникова на место в заявке не очень высокие, потому что трех ассистентов на льду одновременно быть не может, а положение Овечкина и Малкина непоколебимо. Если честно, это слабый вывод. Плотников может играть и без буквы «А», тем более у него хорошая связка с Ковальчуком еще со времен СКА. Но нет дыма без огня. Сразу три ассистента вместо двух — тут мы видим намек на нашу любимую ротацию.
Объясняю, почему именно Ковальчук стал капитаном. Если изучить всех капитанов сборной России на чемпионатах мира в XXI веке, то их назначали по одному из базовых принципов.
«Дядька-наставник». Это как раз случай Ковальчука, самого возрастного хоккеиста этой команды. До него такую роль в сборной исполнял Павел Дацюк. Сейчас в сборной России уверены, что такие
«Альфа-самец». Это Александр Овечкин на золотом ЧМ в Минске. Ту сборную сформировал Олег Знарок, выбравший вожака. За Овечкиным пошли все остальные. Удивительно, что Александр Великий лишь раз капитанил в сборной России за всю историю. Хотя ему почти 34 года.
«Хороший парень». Таким капитаном был, например, Алексей Морозов. Идеальный игрок, отличавшийся не только классной игрой, но и образцовым поведением. Пионер — всем ребятам пример. А в глазах Зинэтулы Билялетдинова таким образцом был Илья Никулин.
«А будешь ты». Кажется, по этому принципу делали капитаном некоторых игроков. Если вы изучите историю с 2000 года, то без труда заметите эти фамилии. Кстати, фамилия тоже играла роль. Кажется, Петр Счастливый рассматривался еще и как талисман сборной.
«Главная звезда». Павел Буре, Алексей Яшин, Андрей Коваленко, Алексей Ковалев — вот они все.
А каким капитаном был Илья Ковальчук? Не таким уж плохим. Это его третье капитанство на чемпионатах мира. В первых двух случаях сборная России доходила до финала.
Буква «С» для Кови сейчас — не только большое доверие, но и посыл: «Сезон у тебя, Илья, был так себе. Но мы в тебя безгранично верим». Это должно придать Ковальчуку большую дозу уверенности.
Конечно, у нас есть и вопросы к капитану Ковальчуку. Например, в 2010 году он с партнерами устроил бойкот журналистам за историю с курильщиками (кто знает, тот поймет). Скандал получился серьезным.
А 2015 год запомнится тем, как сборная России ушла досрочно со льда, не выслушав гимн канадцев, которые разгромили нас в финале. И это тоже был оглушительный скандал.
Так что пожелаем Илье обойтись без этих историй. Управлять командой так, как он умеет. А с возрастом Кови стал мудрее, солиднее. Настоящий вожак. Мое мнение — это хороший выбор. Пусть две трети болельщиков и удивляются: «Почему не Овечкин?».
Значит, так надо.
Павел Лысенков