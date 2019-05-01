Тренеры сборной России по хоккею планируют почти полностью укомплектовать состав до ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В заявку на турнир можно включить 25 игроков. Как правило, тренеры оставляют несколько мест в заявке, чтобы по ходу турнира дозаявить других игроков.

«Мы планируем почти полностью определиться с составом до чемпионата мира», — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что к сборной может присоединиться защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» Иван Проворов, если он подпишет новый контракт с клубом. «С Ваней сложный вопрос по контракту. По [Владиславу] Гаврикову (защитник “Коламбуса”, который играет во втором раунде плей-офф НХЛ — прим. ТАСС) тоже посмотрим, как будет развиваться серия», — отметил он.

На последних тренировках форвард Евгений Малкин занимался в тройке с Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым. «Эти три матча Евротура являются проверочными, можно посмотреть состав, что сработает, а что — нет. Сейчас у нас одна идея на игру, а потом посмотрим, как прошел матч, и будем думать», — отметил он.