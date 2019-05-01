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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на домашнем ЧМ-2019 в матче с двумя отмененными шайбами

Сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Литвы во втором матче на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Казахстана.

Счет в матче на 11-й минуте открыл Дастин Бойд, которому ассистировали Брэндон Боченски и Антон Сагадеев. Причем сборной Казахстана удалось реализовать первое же большинство в игре.

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Удвоить преимущество подопечным Андрея Скабелки удалось на 32-й минуте, шайбу на свой счет записал Никита Клещенко, а ассистентами снова выступили Сагадеев и Боченски.

На 42-й минуте после серии рикошетов сборной Литве удалось отыграть одну шайбу, а ее автором стал Арвидас Домейка. Финальную же точку в матче поставил Даррен Диц.

Стоит отметить, что сборной Казахстана в ходе матча еще дважды удалось поразить ворота литовцев: сначала это сделал Никита Михайлис, а затем отличился Алихан Асетов. Однако обе шайбы были не засчитаны.

Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует после двух матчей сборная Южной Кореи, а на втором месте располагается команда Беларуси.

Завтра, 2 мая, сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей. Начало матча в 19:30 по столичному времени.

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