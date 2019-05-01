«Поздравляю Казахстан, сильный соперник!» Тренер Литвы — о поражении и уроках на ЧМ-2019 по хоккею

«Поздравляю команду Казахстана с победой. Она хорошо вошла в игру. Была сильнее на протяжение всего матча. Что касается нас, то мы — молодая команда, мы пока лишь учимся. И надеюсь, что мы будем расти в течение всего турнира. Хочу отметить наших молодых игроков. Особенно нашего вратаря, который держал нас в игре. Сегодня против такого сильного соперника мы решили его выпустить. И он смог достойно противостоять. Так что учтем все ошибки и будем готовиться к следующей игре», — сказал Лакруа на пресс-конференции.