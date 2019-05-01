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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Поздравляю Казахстан, сильный соперник!» Тренер Литвы — о поражении и уроках на ЧМ-2019 по хоккею

Главный тренер сборной Литвы по хоккею Даниэль Лакруа после поражения от Казахстана в матче чемпионата мира в первом дивизионе подчеркнул, что его команда еще только набирается опыта в международных турнирах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Поздравляю команду Казахстана с победой. Она хорошо вошла в игру. Была сильнее на протяжение всего матча. Что касается нас, то мы — молодая команда, мы пока лишь учимся. И надеюсь, что мы будем расти в течение всего турнира. Хочу отметить наших молодых игроков. Особенно нашего вратаря, который держал нас в игре. Сегодня против такого сильного соперника мы решили его выпустить. И он смог достойно противостоять. Так что учтем все ошибки и будем готовиться к следующей игре», — сказал Лакруа на пресс-конференции.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, проходяшем в Нур-Султане, Казахстан одержал вторую подряд победу, победив Литву со счетом 3:1. При этом форвард казахстанской команды Дастин Бойд забил автогол.

Юлия Милова

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