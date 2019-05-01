«На ЧМ я играю без контракта». Форвард сборной Казахстана Сен-Пьер — о победе над Литвой и «Барысе»

Источник: РИА "Новости"

После победы над Литвой, которая стала для Казахстана второй подряд, форвард отметил, что его команде нужно еще поработать над некоторыми моментами.

— Игра с Литвой получилась хорошая. Вообще у нас хороший старт на этом турнире. После второго периода мы немного расслабились, пропустили гол. Но мы выучили урок, мы должны играть сфокусировано все 60 минут, не важно, против кого мы играем. Сейчас насладимся этой победой, но завтра уже у нас следующий матч, поэтому надо держаться в тонусе.

— Что можешь сказать о шансах команды после двух сыгранных матчей, когда уже посмотрели и других соперников?

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— Ну, мы хороши. Но все еще допускаем небольшие ошибки, которые нужно откорректировать. Мы еще можем улучшить свою игру и прогрессировать.

— Ты провел прошлый сезон в «Куньлуне» и пока без контракта. Ведешь переговоры с «Барысом»? Редко кто приезжает играть за сборную без контракта, ведь в случае травмы сложно будет заключить с кем-то соглашение.

— Мне нравилось время, проведенное в «Барысе». И да, сейчас у меня нет контракта. Все будут счастливы, если сборная выйдет в ТОП-дивизион. И если у меня появится шанс подписаться с «Барысом» после этого чемпионата мира, я с радостью вернусь. Но пока что я сфокусирован на этом турнире.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, проходяшем в Нур-Султане, Казахстан одержал вторую подряд победу, победив Литву со счетом 3:1. При этом форвард казахстанской команды Дастин Бойд забил автогол.