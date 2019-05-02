Сборная Беларуси по хоккею обыграла Словению и одержала третью победу подряд на ЧМ в Казахстане

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Матч с принципиальными соперниками получился упорным. Обилия голов болельщики в «Барыс-Арене» не увидели. Команды старались надежно действовать в защите.

На старте первого периода белорусы реализовали большинство. Автором гола на 4-й минуте стал молодой форвард Егор Шарангович. Казалось, белорусы сумеют быстро развить успех, но словенцы внимательно сыграли в своей зоне защиты. В итоге исход встречи решился в заключительные двадцать минут игры в Нур-Султане.

Словенский нападающий Роберт Саболич на 43-й минуте неожиданно для белорусов сравнял счет в матче — 1:1. После пропущенного гола подопечные Андрея Сидоренко значительно прибавили в скорости, агрессивнее стали действовать в нападении. Вскоре Олег Евенко замкнул передачу партнера и вывел белорусов вперед — 2:1. На 50-й минуте индивидуальный проход к воротам словенцев совершил Артем Демков, который в борьбе с защитником сумел сделать передачу на Джеффа Платта, а лучший снайпер команды на турнире забросил третью шайбу белорусов.

В предыдущих матчах на чемпионате мира сборная Беларуси обыграла Литву (4:3) и Венгрию (3:1).