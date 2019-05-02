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2 мая, источник: Tribuna.com Беларусь

Дмитрий Мильчаков: Негатив в адрес команды и главного тренера сплотил нас еще больше

Голкипер сборной Беларуси подвел итоги матча против Словении, а также рассказал, как реагирует на критику в его адрес.

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— Как оцените игру со сборной Словении, с которой у нас старые счеты?

— Первый период со словенцами получился лучшим в нашем исполнении на турнире, а вот во втором команду сломали удаления. Словенцы на этой волне сравняли счет в начале третьего периода. Но мы в очередной раз проявили характер и отлично сработали.

— Читаете СМИ, комментарии в интернете во время чемпионата?

— Нет, после первой игры решил от всего отключиться, даже в инстаграм не захожу.

— После матча с литовцами в ваш адрес звучало много критики. Как реагировали?

— Я ничего слышал. Вот вы так говорите, как будто я сейчас должен сделать выводы. Но мне кажется, что вратарь все-таки играет не отдельно от команды. Мы вместе делаем результат. В матче с Литвой мы допустили две ошибки, которыми соперник воспользовался и быстро повел в счете.

— Как сами оцените атмосферу в сборной Беларуси? Внешне команда выглядит сплоченнее, чем год назад.

— Однозначно. В прошлом году я не играл за сборную, но приезжал в Данию на день и разговаривал с ребятами. Насколько я слышал, в плане атмосферы не все было в порядке. Возможно, это было связано с тренерами и подковерными играми. А в сборной этого года все предельно ясно. Приехали те, кто действительно хочет играть. Тех, кто не хотел, здесь и нет (травмированных вынесем за скобки). Перед стартом турнира мы слышали негатив в адрес команды, главного тренера. Это нас еще больше сплотило. Так что держимся друг за друга.

— Удивляют практически пустые трибуны на чемпионате мира?

— В принципе нет. Понятно, что на матчи хозяев болельщики приходят. Для наших, наверное, Нур-Султан находится далековато. Но тех немногочисленных фанатов отлично слышно. Они здорово нас поддерживают. Мы это и видим, и чувствуем, — рассказал Мильчаков.

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