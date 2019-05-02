Дмитрий Мильчаков: Негатив в адрес команды и главного тренера сплотил нас еще больше
Голкипер сборной Беларуси подвел итоги матча против Словении, а также рассказал, как реагирует на критику в его адрес.
Голкипер сборной Беларуси подвел итоги матча против Словении, а также рассказал, как реагирует на критику в его адрес.
— Как оцените игру со сборной Словении, с которой у нас старые счеты?
— Первый период со словенцами получился лучшим в нашем исполнении на турнире, а вот во втором команду сломали удаления. Словенцы на этой волне сравняли счет в начале третьего периода. Но мы в очередной раз проявили характер и отлично сработали.
— Читаете СМИ, комментарии в интернете во время чемпионата?
— Нет, после первой игры решил от всего отключиться, даже в инстаграм не захожу.
— После матча с литовцами в ваш адрес звучало много критики. Как реагировали?
— Я ничего слышал. Вот вы так говорите, как будто я сейчас должен сделать выводы. Но мне кажется, что вратарь
— Как сами оцените атмосферу в сборной Беларуси? Внешне команда выглядит сплоченнее, чем год назад.
— Однозначно. В прошлом году я не играл за сборную, но приезжал в Данию на день и разговаривал с ребятами. Насколько я слышал, в плане атмосферы не все было в порядке. Возможно, это было связано с тренерами и подковерными играми. А в сборной этого года все предельно ясно. Приехали те, кто действительно хочет играть. Тех, кто не хотел, здесь и нет (травмированных вынесем за скобки). Перед стартом турнира мы слышали негатив в адрес команды, главного тренера. Это нас еще больше сплотило. Так что держимся друг за друга.
— Удивляют практически пустые трибуны на чемпионате мира?
— В принципе нет. Понятно, что на матчи хозяев болельщики приходят. Для наших, наверное,