Дмитрий Мильчаков: Негатив в адрес команды и главного тренера сплотил нас еще больше

— Как оцените игру со сборной Словении, с которой у нас старые счеты?

— Первый период со словенцами получился лучшим в нашем исполнении на турнире, а вот во втором команду сломали удаления. Словенцы на этой волне сравняли счет в начале третьего периода. Но мы в очередной раз проявили характер и отлично сработали.

— Читаете СМИ, комментарии в интернете во время чемпионата?

— Нет, после первой игры решил от всего отключиться, даже в инстаграм не захожу.

— После матча с литовцами в ваш адрес звучало много критики. Как реагировали?

— Я ничего слышал. Вот вы так говорите, как будто я сейчас должен сделать выводы. Но мне кажется, что вратарь все-таки играет не отдельно от команды. Мы вместе делаем результат. В матче с Литвой мы допустили две ошибки, которыми соперник воспользовался и быстро повел в счете.

— Как сами оцените атмосферу в сборной Беларуси? Внешне команда выглядит сплоченнее, чем год назад.

— Однозначно. В прошлом году я не играл за сборную, но приезжал в Данию на день и разговаривал с ребятами. Насколько я слышал, в плане атмосферы не все было в порядке. Возможно, это было связано с тренерами и подковерными играми. А в сборной этого года все предельно ясно. Приехали те, кто действительно хочет играть. Тех, кто не хотел, здесь и нет (травмированных вынесем за скобки). Перед стартом турнира мы слышали негатив в адрес команды, главного тренера. Это нас еще больше сплотило. Так что держимся друг за друга.

— Удивляют практически пустые трибуны на чемпионате мира?