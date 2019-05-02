Сборная Казахстана по хоккею одержала третью подряд победу и вышла на второе место на ЧМ-2019
Сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею в третьем матче на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею в третьем матче на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы А прошла сегодня, 2 мая, на «Барыс-Арене» в
Вперед Казахстан вышел уже на четвертой минуте, когда забил нападающий «Барыса» Павел Акользин, а на 17-й счет удвоил защитник Леонид Метальников, который в апреле стал чемпионом ВХЛ с «Сарыаркой».
Во втором периоде болельщики увидели одну шайбу. Ее на 30-й минуте забросил форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко.
В третьем периоде команды обменялись голами. На 51-й минуте корейцы усилиями Сан Ву Сина отыграли одну шайбу, но защитник «Номада» Никита Клещенко на 53-й вернул крупный счет на табло,
Ранее сборная Казахстана на ЧМ-2019 обыграла Литву (3:1) и Словению (3:2), а Корея, потерпевшая первое поражение, до этого матча победила Словению (4:3) и Венгрию (5:1).