Защитник сборной Казахстана раскрыл установку Скабелки и озвучил план на матч с главным фаворитом ЧМ

— Мы играли лучше, чем в прошлом матче. Более системно. Меньше ошибок совершали в средней зоне, поддавливали. В общем, выполняли установку, которую дал тренер. Было меньше потерь у нас. Отсюда и результат, — сказал Метальников.

— По голу. На настроении сказывается шайба.

— Ну да, эмоции поднимаются после гола, но ничего такого особенного нет… Я стараюсь быть спокойным и сконцентрированным. Главное, что выиграли.

— По Беларуси, которую считают главным фаворитом, какое мнение?

— Отличная команда. Ровная. На этом турнире все примерно равные. Но нам нужно их победить, чтобы занять первое место.