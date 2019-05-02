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2 мая, источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана раскрыл установку Скабелки и озвучил план на матч с главным фаворитом ЧМ

Защитник сборной Казахстана по хоккею Леонид Метальников после матча чемпионата мира-2019 в первом дивизионе с Южной Кореей в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал условия для важной победы.

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— Мы играли лучше, чем в прошлом матче. Более системно. Меньше ошибок совершали в средней зоне, поддавливали. В общем, выполняли установку, которую дал тренер. Было меньше потерь у нас. Отсюда и результат, — сказал Метальников.

— По голу. На настроении сказывается шайба.

— Ну да, эмоции поднимаются после гола, но ничего такого особенного нет… Я стараюсь быть спокойным и сконцентрированным. Главное, что выиграли.

— По Беларуси, которую считают главным фаворитом, какое мнение?

— Отличная команда. Ровная. На этом турнире все примерно равные. Но нам нужно их победить, чтобы занять первое место.

Напомним, сборная Казахстана по хоккею выиграла третий матч подряд на ЧМ-2019 в Нур-Султане и набрала девять очков. Без поражений идут и хоккеисты из Беларуси — в следующий игровой день Казахстан сыграет именно с этим соперником.

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