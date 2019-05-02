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2 мая, источник: Vesti.kz

Тренер сборной Кореи нашел причины поражения от Казахстана на ЧМ-2019 по хоккею

Главный тренер сборной Южной Кореи по хоккею Джим Пек назвал ключевые моменты в игре команды Казахстана, которые принесли подопечным Андрея Скабелки победу в матче чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Напомним, сегодня казахстанцы обыграли корейцев со счетом 4:1. Эта победа стала для команды, идущей без поражений, третьей подряд.

«Действительно, команда Казахстана контролировала игру. Мы не смогли сдержать соперника. Они были быстрее, контролировали шайбу в своей зоне, выводили ее, входили в нашу зону, но тем не менее наши игроки блокировали броски и играли в обороне. Нужно работать усерднее, играть умнее. Турнир не становится легче», — сказал Пек.

В следующем матче чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит в Нур-Султане, сборная Казахстана сыграет с еще одной командой, идущей без поражений, — Беларусью.

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