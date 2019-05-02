Тренер сборной Кореи нашел причины поражения от Казахстана на ЧМ-2019 по хоккею

Напомним, сегодня казахстанцы обыграли корейцев со счетом 4:1. Эта победа стала для команды, идущей без поражений, третьей подряд.
«Действительно, команда Казахстана контролировала игру. Мы не смогли сдержать соперника. Они были быстрее, контролировали шайбу в своей зоне, выводили ее, входили в нашу зону, но тем не менее наши игроки блокировали броски и играли в обороне. Нужно работать усерднее, играть умнее. Турнир не становится легче», — сказал Пек.
В следующем матче чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит в Нур-Султане, сборная Казахстана сыграет с еще одной командой, идущей без поражений, — Беларусью.