Америка — главный конкурент России на чемпионате мира? Кто побьется с нашими звездами за золото

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США

Скажите им кто-нибудь, что в Словакии будет не Олимпиада, а обычный чемпионат мира! Сборная США всерьез вознамерилась впервые с 1960 года занять первое место. С тех пор, как на турнирах появился плей-офф, американцы еще ни разу за три десятилетия не выходили в финал. Кажется, сейчас им это по силам. Девять человек из прошлогодней бронзовой команды снова в строю.

Количество звезд в линии атаки лишь немного уступает сборной России: капитан Патрик Кейн, отправившийся на чемпионат мира второй год подряд, Джонни Годро, Джек Айкел, Алекс Дебринкэт, забросивший 41 шайбу в минувшем регулярном чемпионате, Дилан Ларкин, Клэйтон Келлер, Крис Крайдер, Джеймс Ван Римсдайк. Отказ Остона Мэттьюса, в третий раз подряд проигнорировавшего турнир из-за проблем со здоровьем, прошел почти незамеченным. И без него есть, кому решать. На 99 процентов будущий первый номер драфта 17-летний Джек Хьюз в этой компании смотрится сыном полка.

Капитан сборной США Патрик Кейн | Источник: Reuters

В обороне дела похуже. Имеется в наличии звездный ветеран Райан Сутер, четыре раза приезжавший на чемпионаты мира — последний из них 10 лет назад. Это один из самых недооцененных защитников НХЛ. Если бы генеральный менеджер Крис Друри сумел бы уговорить еще одного игрока обороны такого класса, то американцев можно было бы поставить как минимум в один ряд со сборной России. Остальные защитники, которые едут в Словакию, в лучшем случае тянут на середняков, хотя отрицать определенный уровень Алека Мартинеса, Брэйди Шея, Ноа Хэнифина было бы глупостью. В воротах турнир, скорее всего, начнет 33-летний Кори Шнайдер. Последние два года его преследовали проблемы со здоровьем, которые привели к регрессу. От игры Шнайдера и будут зависеть золотые амбиции сборной США.

Канада

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw2jj4CBxSL/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw2jj4CBxSL/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bw2jj4CBxSL/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Hockey Canada (@hockeycanada)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T20:12:53+00:00">Apr 29, 2019 at 1:12pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлогодняя неудача в виде четвертого места нисколько не помогла руководству Hockey Canada собрать состав с претензиями на титул. Без внезапно согласившегося поехать в Словакию лидера «Торонто» Джона Тавареса команда смотрелась бы сиротливо. Еще совсем молодым с 2010 по 2012 годы он трижды приезжал на чемпионаты мира. Центрфорвард играл результативно, набрав 25 (16+9) очков в 22 играх, но вместе с ним канадцы неизменно вылетали в четвертьфинале.

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Помощники у него на этот раз подобраны скромные. Марка Стоуна, который здорово провел нынешний сезон, с натяжкой можно отнести к суперзвездам. Еще Шона Кутюрье, бравшего золото в 2015 году в Праге. Это один из сильнейших двусторонних центров в НХЛ. Однако потенциальная ударная тройка Маршессо — Таварес — Стоун смотрится не сказать чтобы впечатляюще. Ей никого, кроме британцев, не напугаешь. Таварес, Кутюрье, Райнхарт, Строум не отличаются хорошим катанием, что для больших площадок может стать критичным.

Хороший средний уровень, молодая и вместе с тем очень мобильная оборона, дуэт вратарей Мюррэй — Харт делают Канаду опасным, но вполне обыгрываемым соперником. Потолком для нее видится попадание в тройку. Россия, США и Швеция везут в Братиславу и Кошице команды, обладающие более сильными с точки зрения индивидуального мастерства составами.

Швеция

Вильям Нюландер и Хенрик Лундквист празднуют победу сборной Швеции на ЧМ-2017 | Источник: Reuters

Замахнуться на третий подряд титул? Конечно, да. Главный тренер шведов Рикард Гренберг покинет национальную команду после чемпионата мира и надеется найти себе работу в одном из клубов НХЛ. Было бы красиво обставить свой уход еще одной золотой медалью. Полтора десятка чемпионов мира в составе — отличная площадка для выполнения этой цели.

По сравнению со сборными России и США «Трем Коронам» на этот раз не хватает суперзвезд. Никлас Бэкстрем и Филип Форсберг ответили отказом на приглашение. Вратарь-ветеран Хенрик Лундквист свой пик прошел, а молодые нападающие Элиас Петтерссон и Вильям Нюландер на него еще не вышли. Однако команда почти идеально сбалансирована и обладает лидерами в каждой из линий. Первая пара защитников Экман-Ларссон — Ларссон видится сильнейшей на турнире. Не факт, что Гренберг сложит все яйца в одну корзину и создаст первую тройку Нюландер — Петтерссон — Линдхольм. Каждый из этих игроков универсален и способен сыграть на фланге. В большинстве это опасное сочетание почти наверняка будет регулярно появляться на льду.

Швеция — команда без слабых мест, где каждый игрок давно привык к системе и требованиям главного тренера. Все это позволяет считать скандинавов одним из основных претендентов на медали. Матч с россиянами на заключительном этапе Евротура назад наглядно убедил, чем именно опасна нынешняя сборная Швеции.

Чехия

Милош Ржига | Источник: Reuters

Для сборной Чехии это будет почти домашний турнир. Обычно такое условие облегчает задачу по приглашению игроков из НХЛ. Но многие потенциальные кандидаты до сих пор задействованы в матчах Кубка Стэнли. Совершенно непонятно, в каком состоянии будут находиться освободившие хоккеисты. На беду главного тренера Милоша Ржиги пока ему не приходится рассчитывать на многих — Пастрняка, Крейчи, Мразека, Француоза, Гертла. Может, именно по этой причине в расположении сборной Чехии по-прежнему находятся три с половиной десятка кандидатов. Ошибиться с определением состава никак нельзя.

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Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж в контрольных матчах играл нестабильно, поэтому не факт, что он начнет турнир в качестве железного первого номера. В обороне безусловными лидерами являются Радко Гудас и Ян Рутта, что само по себе говорит о ее посредственном уровне. Защищаться числом чехи умеют с незапамятных времен, но сейчас при любых раскладах очевидно, что команде не хватает баланса.

Якуб Ворачек, Доминик Симон и Михал Фролик неплохо выглядели в последнем матче Евротура с финнами. Готовая первая тройка. Линия нападения уступает основным конкурентам качественно, а тут еще и Павел Заха отказался от вызова, сославшись на проблемы со здоровьем. Он находился на ножах с национальной федерацией и время для примирения, видимо, еще не пришло. Похоже, Ян Коварж будет играть важную роль в команде. Это не самая лучшая новость. При всем к нему уважении на серьезном международном уровне он сталкивается с проблемами.

Ржига продолжает тасовать сочетания, поэтому пока ни в чем нельзя быть уверенным. Также как и в оценке шансов сборной Чехии на чемпионате мира. В удачный день она способна обыграть любого. Вот только случится ли это в конце мая — большой вопрос.

Финляндия

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwuEl92HyiK/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwuEl92HyiK/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwuEl92HyiK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Leijonat (@leijonatfi)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-26T13:14:29+00:00">Apr 26, 2019 at 6:14am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из большой шестерки стартовые позиции сборной Финляндии представляются наиболее слабыми. Полсотни (!) игроков по разным причинам не смогут поехать в Словакию. Александра Баркова не отпустила «Флорида». Патрик Лайне отказался сам — ему предстоит подписывать новое соглашение с «Виннипегом». Это было только начало. Проблемы со здоровьем и контрактные вопросы у потенциальных кандидатов потом обрушились на главного тренера Юкку Ялонена, словно средневековая эпидемия чумы. Меньше всего хотелось бы оказаться на его месте. Форвард-ветеран Вели-Матти Савинайнен, проведший этот сезон в «Куньлуне», всегда здорово играет за сборную, но когда в первом звене 33-летнему середняку нет альтернативы — это большая беда.