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12:56 (мск), источник: ТАСС

Кучеров считает, что на ЧМ по хоккею можно сократить количество команд

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Никита Кучеров выступает за сокращение числа команд, которые принимают участие в чемпионате мира. Об этом форвард сказал журналистам в пятницу.

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На предварительной стадии в турнире выступают 16 команд — по восемь в двух группах.

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«Предпочтительней сыграть три матча, чем играть две недели. Понятное дело, что такие сборные, как Норвегии и Италии, хотели бы сыграть против энхаэловцев. Но я бы сократил немного количество команд», — сказал Кучеров.

Форвард также отметил организацию работы в сборной России. «Все сделано для игроков, любой каприз. Наша задача только выходить и делать результат», — отметил Кучеров.

1 мая хоккеисты сборной России со счетом 4:6 проиграли команде Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура. Кучеров отметился заброшенной шайбой, он действовал в звене с Евгением Малкиным. «Мне нравится, как он играет, и для меня большая честь быть на льду вместе с ним. С ним нетяжело играть, он умный хоккеист, под него легче подстраиваться», — отметил Кучеров.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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