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15:49 (мск), источник: ТАСС

Овечкин поддержал решение о том, что Ковальчук будет капитаном сборной России

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин полностью поддерживает решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном национальной команды на чемпионате мира — 2019. Об этом Овечкин рассказал журналистам в пятницу.

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Ранее Федерация хоккея России объявила о том, что капитаном сборной на чемпионате мира будет 36-летний Илья Ковальчук, а 33-летний Овечкин будет одним из его ассистентов.

«Акклиматизация проходит хорошо. Есть какая-то усталость, но через работу и пот все это выйдет, будем чувствовать себя нормально», — отметил он.

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Овечкин не видит проблем в игре в одном звене с Малкиным.

По его словам, есть польза в том, что он приехал в команду заранее. «У тебя есть возможность потренироваться, привыкнуть к площадкам, к стилю игры, ведь он разный в Европе и Северной Америке. У нас неделя до старта чемпионата, есть возможность почувствовать сочетания, ритм игры», — подчеркнул нападающий.

Также Овечкин рассказал, что готов сыграть в звене с Евгением Малкиным, с которым в последний раз они выступали в сборной в одной тройке на Олимпиаде 2014 года. Сборная России тогда уступила в четвертьфинале.

«Неправильно говорить, что я категорически не хочу играть с Женей. Все возможно, возможны разные ситуации на льду, все будет зависеть от тренерского решения. Наша задача — выходить и играть», — отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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