Последний соперник сборной Казахстана на ЧМ-2019 по хоккею проиграл со счетом 0:6 и лишился шансов на «элиту»

Встреча прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 6:0. Счет в матче на 14-й минуте открыл Миха Стебих. Во втором периоде словенцы забросили сопернику три безответных шайбы — отличились Ян Дрозг (21-я и 23-я) и Анже Куралт (30-я).

После четвертой пропущенной шайбы венгры заменили вратаря, но и он не смог сохранить свои ворота «сухими». На 54-й минуте Анже Копитар довел счет до 5:0, а за минуту до завершения основного времени Андрей Хебар в меньшинстве забросил шестую шайбу и установил окончательный счет.

Таким образом, словенцы одержали первую победу на ЧМ-2019. 5 мая они сыграют с литовцами, которые пока очков не набрали и занимают последнее место в группе.

Венгрия же станет последним соперником сборной Казахстана на турнире. Эта игра состоится 5 мая. Днем ранее подопечные Андрея Скабелки сыграют с Беларусью, у которой также девять очков.

Добавим, что после этого поражения венгры лишились шансов на выход в элитный дивизион. Ранее аналогичная участь постигла команды Словении и Литвы.