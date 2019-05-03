Кузнецов: Игроков не заставляют приезжать в сборную России по хоккею

Кузнецов впервые принял участие в тренировке команды в Чехии перед двумя заключительными матчами Евротура. Он занимался в звене с Александром Овечкиным и Евгением Дадоновым.
«У нас пошел пятый день акклиматизации. С конца сезона есть такой момент, когда можно перестроиться и еще в хоккей поиграть, — сказал он. — Если психологически и морально отдыхаешь, то потом приезжаешь, перестраиваешься, приятно прийти в раздевалку, слушаешь русскую речь. В сборную никого не заставляют приезжать, если есть желание, то ты сам понимаешь, можешь помочь сборной или нет».
Кузнецов рассказал о впечатлениях от предыдущего сезона, в котором «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. «Было такое чувство, что тот сезон резко перетек в другой. Лето вроде бы длинное, сна не очень много, нагрузки большие. Наверное, чувствуешь, это все как один большой сезон», — подчеркнул он.