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20:31 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов: Игроков не заставляют приезжать в сборную России по хоккею

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Хоккеистов не заставляют приезжать и играть за сборную России. Такое мнение журналистам в пятницу высказал нападающий команды и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов.

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Кузнецов впервые принял участие в тренировке команды в Чехии перед двумя заключительными матчами Евротура. Он занимался в звене с Александром Овечкиным и Евгением Дадоновым.

«У нас пошел пятый день акклиматизации. С конца сезона есть такой момент, когда можно перестроиться и еще в хоккей поиграть, — сказал он. — Если психологически и морально отдыхаешь, то потом приезжаешь, перестраиваешься, приятно прийти в раздевалку, слушаешь русскую речь. В сборную никого не заставляют приезжать, если есть желание, то ты сам понимаешь, можешь помочь сборной или нет».

Кузнецов рассказал о впечатлениях от предыдущего сезона, в котором «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. «Было такое чувство, что тот сезон резко перетек в другой. Лето вроде бы длинное, сна не очень много, нагрузки большие. Наверное, чувствуешь, это все как один большой сезон», — подчеркнул он.

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