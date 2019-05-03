«Дочка спать будет. Отмазался». Кузнецов не покажет «птичку» на чемпионате мира
Интервью нападающего сборной России Евгения Кузнецова.
Интервью нападающего сборной России Евгения Кузнецова.
— 82 матча в регулярке плюс первый раунд
— Да нет. Физически нет. Психологически, морально может быть тяжело. Но в сборную же никто не заставляет приезжать. Есть желание есть, если здоров — приезжаешь. Если отбывать номер приезжаешь — это другое. С конца сезона есть момент, когда можно перестроиться. И в хоккей еще поиграть.
— У вас период в этом сезоне с 20 матчами через день после отпуска.
— Ну да. Бывало что три игры за четыре дня, выходной, и опять три игры за четыре дня.
— Каковы ощущения в конце такого отрезка?
— Так, в принципе, желания немного. Но потом выходишь на матч, заводишься, эмоции приходят. Вообще, такое чувство было, что тот сезон резко в этот сезон перетек. Лето еще таким получилось… вроде бы длинное, но оно как один день пролетело. Сна не очень много, нагрузки большие,
— Нет внутренней выхолощенности?
— Нет. С одной стороны, устаешь вроде от хоккея. Проиграли. Психологически не очень. Но перестраиваешься, приезжаешь в сборную — тут много положительных эмоций. Всегда приятно прийти в раздевалку и услышать русскую речь.
— Первые ощущения от большой площадки?
— Непривычно. Но хорошо, что будет шанс поиграть на Евротуре и привыкнуть. Потому что сразу так приезжать на чемпионат мира, особенно когда сразу на четвертьфинал или на последний матч в группе — этого недостаточно.
— Давно не было такого, чтобы вы заранее приезжали.
— Последний раз в Минске.
— Есть чувство, что будет особый чемпионат? Все сильнейшие клубы вылетели. И ЧМ будет крутым по составам.
— На бумаге составы судить не стоит, как они там выглядят. Бывало, что команда почувствовала свою игру и без
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— Вы вообще знаете, с кем в группе играете?
— Нет.
— Ощущали последствия сотрясения, которое в начале сезона получили?
— Так это еще год назад было. Один минус был — десять дней вообще ничего не делал. Абсолютно. Два дня покатался и вышел играть. И попал под расписание, когда 18 матчей сыграли за 28 дней. Физически тяжело.
— Как вам взаимодействие в спецбригаде большинства с Капризовым и Ковальчуком?
— По тренировке не надо судить. Самое главное — показать все в игре. Сейчас мы даже не бросали со всей силы, поскольку можно попасть в своих. Нашей задачей на тренировке было понять, кто и куда едет. Сделать так, чтобы недопонимания и глупых ошибок не происходило во время матча.
— Ваши самые яркие воспоминания о прошлых чемпионатах мира?
— Запомнился первый чемпионат мира, когда выиграли финал в Хельсинки в 2012 году. Прошло
— А красивейший гол швейцарцам в Москве?
— Да, но там он получился случайно. Раз в год и палка стреляет.
— «Птичку» сейчас после заброшенных шайб будете показывать?
— Нет. Зачем? Дочка в это время спать будет. Так что я отмазался.
— Вы знаете, что за вами «птичку» повторяют и в России? Например, Алексей Бывальцев из СКА отпраздновал свой гол, также размахивая руками.
— Да, видел. Хорошо показал.
— У Бывальцева есть будущее в «Вашингтоне»?
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