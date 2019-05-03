«Дочка спать будет. Отмазался». Кузнецов не покажет «птичку» на чемпионате мира

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— 82 матча в регулярке плюс первый раунд плей-офф, сейчас вот чемпионат мира. Тяжело?

— Да нет. Физически нет. Психологически, морально может быть тяжело. Но в сборную же никто не заставляет приезжать. Есть желание есть, если здоров — приезжаешь. Если отбывать номер приезжаешь — это другое. С конца сезона есть момент, когда можно перестроиться. И в хоккей еще поиграть.

— У вас период в этом сезоне с 20 матчами через день после отпуска.

— Ну да. Бывало что три игры за четыре дня, выходной, и опять три игры за четыре дня.

— Каковы ощущения в конце такого отрезка?

— Так, в принципе, желания немного. Но потом выходишь на матч, заводишься, эмоции приходят. Вообще, такое чувство было, что тот сезон резко в этот сезон перетек. Лето еще таким получилось… вроде бы длинное, но оно как один день пролетело. Сна не очень много, нагрузки большие, ха-ха. И поэтому, наверное, так чувствовалось, что это был один большой сезон.

— Нет внутренней выхолощенности?

— Нет. С одной стороны, устаешь вроде от хоккея. Проиграли. Психологически не очень. Но перестраиваешься, приезжаешь в сборную — тут много положительных эмоций. Всегда приятно прийти в раздевалку и услышать русскую речь.

— Первые ощущения от большой площадки?

— Непривычно. Но хорошо, что будет шанс поиграть на Евротуре и привыкнуть. Потому что сразу так приезжать на чемпионат мира, особенно когда сразу на четвертьфинал или на последний матч в группе — этого недостаточно. Два-три матча сыграть уже хорошо.

— Давно не было такого, чтобы вы заранее приезжали.

— Последний раз в Минске.

— Есть чувство, что будет особый чемпионат? Все сильнейшие клубы вылетели. И ЧМ будет крутым по составам.

— На бумаге составы судить не стоит, как они там выглядят. Бывало, что команда почувствовала свою игру и без каких-то ярких личностей выигрывала чемпионат. Не раз мы уже это видели. Поэтому все зависит от того, как мы будем играть. Много раз было, что приезжало у нас много игроков из НХЛ, но это не давало результата. Самое главное — друг за друга играть и с желанием.

— Когда-то вместе играли с Дадоновым?

— По-моему, в Минске на ЧМ-2014 немножко (четвертая тройка тогда выглядела так: Дадонов — Бурмистров — Кузнецов. — Прим. «СЭ»). Нормально играется нам.

— Вы вообще знаете, с кем в группе играете?

— Нет.

— Ощущали последствия сотрясения, которое в начале сезона получили?

— Так это еще год назад было. Один минус был — десять дней вообще ничего не делал. Абсолютно. Два дня покатался и вышел играть. И попал под расписание, когда 18 матчей сыграли за 28 дней. Физически тяжело.

— Как вам взаимодействие в спецбригаде большинства с Капризовым и Ковальчуком?

— По тренировке не надо судить. Самое главное — показать все в игре. Сейчас мы даже не бросали со всей силы, поскольку можно попасть в своих. Нашей задачей на тренировке было понять, кто и куда едет. Сделать так, чтобы недопонимания и глупых ошибок не происходило во время матча.

— Ваши самые яркие воспоминания о прошлых чемпионатах мира?

— Запомнился первый чемпионат мира, когда выиграли финал в Хельсинки в 2012 году. Прошло три-четыре матча, мы тогда с Никитой Зайцевым не попали еще в заявку и пошли с ним в магазин. Зашли там в туалет, а нам как раз позвонили и сказали, что мы играем вечером. Еще 5 секунд и мы упустили бы свой шанс.

— А красивейший гол швейцарцам в Москве?

— Да, но там он получился случайно. Раз в год и палка стреляет.

— «Птичку» сейчас после заброшенных шайб будете показывать?

— Нет. Зачем? Дочка в это время спать будет. Так что я отмазался.

— Вы знаете, что за вами «птичку» повторяют и в России? Например, Алексей Бывальцев из СКА отпраздновал свой гол, также размахивая руками.

— Да, видел. Хорошо показал.

— У Бывальцева есть будущее в «Вашингтоне»?