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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею досрочно вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею досрочно вернулась в элитный дивизион чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло после поражения Южной Кореи от Литвы — 1:2. Таким образом, сборная Казахстана даже в случае поражения от Беларуси и Венгрии оставшихся матчах не опустится ниже второго места.

За вторую путевку поборются Беларусь и Южная Корея. При этом белорусы, которые пока идут первыми, могут финишировать даже третьим. Корейцам для выхода в элиту потребуется победа Казахстана над Беларусью в основное время и выигрыш в очном матче.

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