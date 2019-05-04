Сборная Казахстана по хоккею досрочно вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Это произошло после поражения Южной Кореи от Литвы — 1:2. Таким образом, сборная Казахстана даже в случае поражения от Беларуси и Венгрии оставшихся матчах не опустится ниже второго места.

За вторую путевку поборются Беларусь и Южная Корея. При этом белорусы, которые пока идут первыми, могут финишировать даже третьим. Корейцам для выхода в элиту потребуется победа Казахстана над Беларусью в основное время и выигрыш в очном матче.