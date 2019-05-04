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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана победила Беларусь и вышла на первое место на домашнем ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь в четвертом матче на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра группы А прошла сегодня, 4 мая, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Первый период остался за хозяевами. Уже на девятой минуте нападающий Никита Михайлис вывел казахстанцев вперед, а на 16-й форвард Талгат Жайлауов удвоил счет.

Во втором периоде Беларусь смогла отыграть одну шайбу. Ее автором на 27-й минуте стал Артем Демков, забивший после розыгрыша вбрасывания.

В третьем периоде Беларусь и вовсе смогла сравнять счет — это сделал Никита Феоктистов на 45-й минуте. В итоге впервые на этом ЧМ игрался овертайм — там победу Казахстану принес Аркадий Шестаков.

Отметим, что сборную Казахстана возглавляет главный тренер Андрей Скабелка, который как хоккеист играл за родную Беларусь, а затем возглавлял ее уже в качестве наставника.

С 11 очками сборная Казахстана впервые на этом ЧМ вышла на первое место. Второй с 10 баллами идет Беларусь. У Южной Кореи — шесть очков, а у Словении, Литвы и Венгрии — по три.

ЧМ в Нур-Султане завершится завтра, 5 мая. В 12:30 начнется матч Словения — Литва, в 16:00 — Беларусь — Южная Корея, а в 19:30 — Казахстан — Венгрия.

Досрочно путевки в элитный дивизион ЧМ завоевали Казахстан и Беларусь. В последний день определится команда-чемпион, а также неудачник, который вылетит в группу B.

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