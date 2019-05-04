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17:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты проиграли в овертайме Казахстану, но вернулись в элитный дивизион чемпионата мира

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проиграла в овертайме Казахстану со счетом 2:3 на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Перед стартом мирового форума эти две команды уже встречались в товарищеском матче, и подопечные Андрея Сидоренко добились победы в серии буллитов — 5:4. Перед прошедшим поединком тренерский штаб внес существенное изменение в состав: вместо Дмитрия Мильчакова последний рубеж обороны занял голкипер Александр Осипков.

Хоккеисты Казахстана, действиями которых руководит белорусский тренер Андрей Скабелка, острее соперников играли в нападении. В середине первого периода нападающий хозяев Никита Михайлис открыл счет — 1:0. Вскоре белорусы получили двойной малый штраф. В этот сложный отрезок неплохо себя проявил Александр Осипков, но по истечении времени игры в меньшинстве белорусы пропустили во второй раз — 2:0.

Во втором периоде подопечные Андрея Сидоренко постарались активнее действовать в зоне сборной Казахстана. На 27-й минуте Джефф Платт сумел выиграть вбрасывание у ворот соперника, а Артем Демков сходу бросил по воротам — 2:1. Перед перерывом подопечные Андрея Скабелки вновь перехватили инициативу и часто угрожали воротам Александра Осипкова.

После отдыха белорусы постарались использовать каждый свой шанс, и на 45-й минуте форвард «Адмирала» Никита Феоктистов, воспользовавшись пассом из-за ворот Артема Волкова, сравнял счет — 2:2.

Сборные Беларуси и Казахстана лидируют в группе А и перед заключительным туром забронировали себе путевки в топ-дивизион на следующий сезон.

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