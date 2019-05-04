Капитан сборной Казахстана по хоккею получил травму перед последним матчем ЧМ
Капитан сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски получил травму на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски получил травму на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 4 мая, в матче с Беларусью Боченски ударили в область глаза, а его команда выиграла со счетом 3:2 овертайме и вышла на первое место.
Пропустит он и последнюю встречу на турнире — против Венгрии, которая пройдет завтра и начнется в 19:30 по времени
«Там проблема. Там
Отметим, что Казахстан и Беларусь досрочно вернулись в элитный дивизион. В последний игровой день определится, кто из этих команд завершит турнир на первом месте.