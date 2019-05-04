Капитан сборной Казахстана по хоккею получил травму перед последним матчем ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 4 мая, в матче с Беларусью Боченски ударили в область глаза, а его команда выиграла со счетом 3:2 овертайме и вышла на первое место.

Читайте также Сборная Казахстана победила Беларусь и вышла на первое место на домашнем ЧМ по хоккею

Пропустит он и последнюю встречу на турнире — против Венгрии, которая пройдет завтра и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

«Там проблема. Там что-то с глазом. Боченски завтра точно не сыграет», — сказал главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка.