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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по хоккею получил травму перед последним матчем ЧМ

Капитан сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски получил травму на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 4 мая, в матче с Беларусью Боченски ударили в область глаза, а его команда выиграла со счетом 3:2 овертайме и вышла на первое место.

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Пропустит он и последнюю встречу на турнире — против Венгрии, которая пройдет завтра и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

«Там проблема. Там что-то с глазом. Боченски завтра точно не сыграет», — сказал главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка.

Отметим, что Казахстан и Беларусь досрочно вернулись в элитный дивизион. В последний игровой день определится, кто из этих команд завершит турнир на первом месте.

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