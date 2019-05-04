«Маленькую цель выполнили». Нападающий сборной Казахстана — о выходе в элиту и четвертой победе на ЧМ

— Всех с победой! Приятно выигрывать при родных трибунах. Была хороший и интересный матч, тяжелый. Соперник хорошо играл, не хотел уступать. Но тем приятнее победа, — сказал Сагадеев.

— Опять вели в счете, опять упустили преимущество и снова против Беларуси дошли до овертайма. Почему матчи с ними так складываются?

— Все бьются до последнего. Да, где-то не получилось, но важнее то, что мы удержали счет и выиграли.

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— Знали перед матчем, что Литва победила Корею. Груз ответственности немного спал?

— С одной стороны, да. С другой, мы понимали, какая перед нами ответственность. Мы же играем дома и ни разу не обыгрывали Беларусь. Нужно было выходить еще более собранным. Хорошо, что победили при родных трибунах.

— Какие эмоции были, когда понял, что вышли в элиту?

— Вся команда сделала большое дело — выход в элиту. Теперь мы стали ближе к победе на ЧМ — маленькая цель выполнена.

— Осталось выиграть турнир.

— Да, конечно.