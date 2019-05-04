Текущие события
Хоккей. Европа
2-й период
Чехия1
Швеция0
Хоккей. Европа
15:00
Россия1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
5.05
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
5.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис Блюз1
Даллас Старз2
Хоккей. Европа
5.05
Швеция
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
8Леониду Слуцкому — 48!
12Звезды НХЛ против сборной России на ЧМ
18:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Маленькую цель выполнили». Нападающий сборной Казахстана — о выходе в элиту и четвертой победе на ЧМ

Нападающий сборной Казахстана Антон Сагадеев после матча против Беларуси на ЧМ-2019 в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о задаче выиграть домашний мировой турнир.

Наверх

— Всех с победой! Приятно выигрывать при родных трибунах. Была хороший и интересный матч, тяжелый. Соперник хорошо играл, не хотел уступать. Но тем приятнее победа, — сказал Сагадеев.

— Опять вели в счете, опять упустили преимущество и снова против Беларуси дошли до овертайма. Почему матчи с ними так складываются?
— Все бьются до последнего. Да, где-то не получилось, но важнее то, что мы удержали счет и выиграли.

Читайте также
Капитан сборной Казахстана по хоккею получил травму перед последним матчем ЧМ

— Знали перед матчем, что Литва победила Корею. Груз ответственности немного спал?
— С одной стороны, да. С другой, мы понимали, какая перед нами ответственность. Мы же играем дома и ни разу не обыгрывали Беларусь. Нужно было выходить еще более собранным. Хорошо, что победили при родных трибунах.

— Какие эмоции были, когда понял, что вышли в элиту?
— Вся команда сделала большое дело — выход в элиту. Теперь мы стали ближе к победе на ЧМ — маленькая цель выполнена.

— Осталось выиграть турнир.
— Да, конечно.

Напомним, сборная Казахстана со счетом 3:2 победила Беларусь в овертайме, впервые выйдя на первое место на ЧМ-2019. Команда Андрея Скабелки гарантировала себе путевку в элиту еще до этой игры.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Букмекеры сделали прогноз на бой "Канело" - Джейкобс и оценили шансы на нокаут
«Красная машина» беспомощна даже с Овечкиным
Лучший гол тура забит. Страшная пушка Фернандо прибила «Урал»
«Зенит» еле спасся от провала. И сегодня может выиграть РПЛ
«Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу» в чемпионате Испании
Русский вундеркинд идет за Кубком Стэнли. Он добил «Нью-Йорк»
«Локомотив» играет на выезде с тульским «Арсеналом» (трансляция)
Воробьев: Качество игры сборной России по хоккею не устраивает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь