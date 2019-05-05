Бережков: Плэтт не натурализованный белорус, а натуральный и образцовый

«Для своего участия в чемпионате мира в составе сборной Джефф выдвинул всего два условия: 1) оплатить давний, ещё времён ЦСКА, билет из Хельсинки, который задолжало ему прежнее руководство (цена вопроса около 400 евро); 2) отпустить домой сразу после того, как задача выхода в элиту будет решена (не играть «лишний» матч).

Только что я подошёл и спросил: «Джефф, ты летишь сегодня вечером или завтра утром?» На что он ответил: «Нет, я никуда не лечу, буду играть до конца». Это лишь маленькая деталь, характеризующая этого хоккеиста и человека в общей потрясающе сплочённой и заряженной единой целью команде. Я восхищён этим парнем и сегодня особенно горд, что он белорус.