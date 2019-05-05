«После поражения от финнов уверен еще больше: Россия будет в финале чемпионата мира»

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России будет играть в финале чемпионата мира. После второго поражения на заключительном этапе Евротура уверен в этом еще больше, чем неделю назад. Ненужные переживания, вызванные бездарным матчем с заурядной по составу финской командой, нужно выкинуть из головы через пять минут после сирены об его окончании.

Вовремя полученная оплеуха творит чудеса. Вчера почти все было плохо. Но за несколько дней Кучеров и Малкин не могли разучится попадать в створ из убойных позиций. Или кто-то всерьез готов рассуждать, что средний даже по меркам АХЛ вратарь Лескинен, о котором до вчерашнего дня в России знали, наверное, не больше десятка человек, внезапно вырос в звезду? Конкретно в этой игре он, его партнеры по команде и главный тренер Юкка Ялонен большие молодцы. Может, даже Евротур в воскресенье смогут выиграть. Большого смысла в достижении этой цели никогда и не существовало.

Вместе со всеми проблемами было заметно, насколько наши парни далеки от оптимальной физической готовности. Словам Ильи Воробьева, что команда находится под серьезными нагрузками, охотно веришь. Когда не бегут ноги, то и высочайшее мастерство не помогает. Это аксиома. Финны оказались быстрее почти в каждом эпизоде, превзойдя сборную России в объеме движения и на глазок выиграв большее количество единоборств. Не знаю, как строит подготовку своей команды к чемпионату мира Ялонен, но нам форсировать ее совершенно незачем. Об этом поражении никто в любом случае не вспомнит. Даже если турнир внезапно получится провальным.

Экспрессивная реакция Кучерова, по глупости получившего несколько дешевых удалений, точь-в-точь копировала действия Малкина в предыдущей игре со сборной Швеции. Оба хоккеиста в отличие от более хладнокровных Овечкина и Кузнецова чаще заводятся, если у них мало что получается на льду. Из естественного для них проявления эмоций не стоит делать далеко идущих выводы. Оба очень не любят уступать даже в отдельных эпизодах.

Больше напряг рассинхрон в оборонительных порядках. Неслучайно Воробьев еще после матча со шведами осторожно намекнул, что сборная ждет еще одного игрока из НХЛ. Это, конечно, не Панарин и не Тарасенко. Почти на 100 процентов уверен, что речь идет о Гаврикове. Его пара с пропускавшим сегодня матч Киселевичем круто смотрелась на двух чемпионатах мира. Поиск баланса в сочетаниях и спецбригадах — главная задача, стоящая перед тренерским штабом. Все остальное решаемо.

Поражение всегда неприятно, но сейчас на него можно спокойно закрыть глаза. У нашей команды первый серьезный матч на чемпионате будет только через пару недель. Групповой этап она завершит игрой со сборной Швеции. Двукратным действующим чемпионом мира. До 21 мая, когда состоится эта встреча, будет полно времени для того, чтобы набрать кондиции и сыграться.