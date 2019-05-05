Сборная Казахстана по хоккею досрочно завоевала «золото» чемпионата мира в первом дивизионе

Этому помог результат в предпоследнем матче турнира на «Барыс-Арене» в Нур-Султане, в котором Южная Корея, благодаря покеру Сан Хун Сина, одержала волевую победу над Беларусью — 4:1.

У сборной Казахстана — 11 очков после четырех матчей. Белорусы, которые сыграли уже все пять игр, набрали 10 баллов и финишировали вторыми. Бронзовые медали с девятью очками завоевала Южная Корея. У Словении шесть баллов, а у Венгрии и Литвы — по три.

В 19:30 начнется матч Казахстан — Венгрия, который станет последним на ЧМ-2019.